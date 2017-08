baramundi software AG unterstützt den FC Augsburg als Ärmelpartner

Der Augsburger Softwarehersteller setzt auf regionales Engagement und nutzt eine ganz neue Sponsoring-Möglichkeit

Augsburg, 18. August 2017 – Die baramundi software AG ist neuer offizieller Partner des FC Augsburg. Zum ersten Mal in der Geschichte des FCA ziert das Logo des Sponsors die Ärmel der Spielertrikots.

Zum Start der neuen Bundesligasaison darf sich der Augsburger Erstligist über einen neuen Sponsor freuen: Die ebenfalls in Augsburg ansässige baramundi software AG, einer der führenden Anbieter von Unified-Endpoint-Management (UEM), gibt mit der Unterstützung des FCA sein nächstes Engagement in der Region bekannt. Als neuer offizieller Partner des FC Augsburg präsentiert sich baramundi ab sofort auf prominenten Flächen des bayerisch-schwäbischen Erstligisten. Neben einer Präsenz auf der Premium TV-Videobande, wurde mit baramundi zum ersten Mal in der FCA-Historie die neue Werbefläche auf den linken Trikotärmeln an einen Sponsor vergeben.

Bis vor kurzem hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) das Recht auf Logos am Trikotärmel zentral vermarktet. Dies wurde zur Saison 2017/18 geändert und der Ärmel wurde für die individuelle Vermarktung freigegeben. Die baramundi software AG nutzt die Möglichkeit und ist in Augsburg nun „First Mover“. Vermittler des Sponsorings zwischen baramundi und dem FC Augsburg war der FCA-Vermarkter Lagardère Sports.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser regionales Engagement mit dem Sponsoring des FC Augsburg ausweiten können. Der Profi-Fußball, insbesondere der FCA, steht für Zusammenhalt und Teamgeist. Eben diese Werte sind fest in der baramundi DNA verankert. Zudem sind wir uns auch als global agierendes Unternehmen unserer regionalen Verantwortung sehr bewusst“, betont baramundi Vorstand Uwe Beikirch. „Wir werden als Sponsor und Partner den FCA unterstützen, damit dieser seine Ziele erreicht und eine erfolgreiche Saison spielen wird.“

Eine Verbindung zum Fußball hat baramundi auch durch seine jährlich stattfindenden Kundenevents, die in den bundesweit größten Fußballstadien stattfinden. Ähnlich wie bei Fußballspielen locken diese Events viele begeisterte „Fans“ an, um die neuesten Entwicklungen der UEM-Lösung zu erfahren.