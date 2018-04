belboon und Ingenious Technologies starten strategische Kooperation Berlin, 26. April 2018: belboon und Ingenious Technologies starten im Mai 2018 eine umfassende strategische Partnerschaft.

belboon wird sein Affiliate-Geschäft auf die Ingenious Technologies-Plattform migrieren. Weiterhin werden beide Unternehmen einen gemeinsamen Managed Service für Kunden anbieten, die ihr Private-Affiliate-Network ausbauen wollen.Im ersten Schritt wird belboon auf die neue Marketing-Plattform von Ingenious Technologies wechseln und seine bisherige Plattform aufgeben. belboon startete den Umzug schon Anfang des Jahres. Ende 2018 soll der komplette Prozess abgeschlossen sein. "2017 haben wir viele Plattformen und Lösungen angesehen und bewertet. Mit Ingenious haben wir uns für die Zusammenarbeit mit dem führenden unabhängigen Marketing-Technologie-Anbieter entschieden, um künftig bei allen geschäftsrelevanten Features und Technologiestandards an der Branchenspitze zu stehen. Wir erhalten ein phänomenales Tracking einschließlich Customer-Journey-Analysen und werden die Benutzerfreundlichkeit unserer Plattform erheblich verbessern", so Björn Wendler, Geschäftsführer der belboon GmbH.Im nächsten Schritt werden die Unternehmen maßgeschneiderte Managed Service Leistungen für Kunden anbieten, die ihr Private-Affiliate-Network mit Hilfe von erfahrenen Account-Managern betreiben möchten. belboon wird mit einem speziellen Team das Know-how für dieses Account-Management bereitstellen. Ingenious Technologies stellt hierbei seine White-Label-Plattform zur Verfügung. Durch den Einsatz der Private-Network-Lösung ist der Kunde in der Lage seine Marke und seine Kooperationspartner direkt steuern zu können.In den letzten sechs Monaten erhielt Ingenious Technologies vermehrt Anfragen für Managed Services, die bisher nicht zu ihrem Software-as-a-Service (SaaS) Geschäftsmodell gehören. "Durch die Partnerschaft mit belboon können wir unser Leistungsspektrum als unabhängiger Technologie-Anbieter um die 15-jährige Erfahrung belboons im Affiliate-Geschäft ergänzen. Wir sind überzeugt, dass diese Kombination genau den Mehrwert für E-Commerce-Akteure bietet, wie er zunehmend nachgefragt wird", so Christian Kleinsorge, Aufsichtsratsvorsitzender der Ingenious Technologies AG.Beide Unternehmen sehen diese Kooperation als eine Möglichkeit für Kunden, die ein Private-Network für ihr Affiliate-Marketing nutzen wollen, dies aber ohne entsprechendes Branchenwissen oder aufgrund fehlender Mitarbeiter und Ressourcen bisher nicht erfolgreich umsetzen konnten. belboon und Ingenious Technologies werden ihre strategische Kooperation auf der dmexco 2018 einem gemeinsamen Publikum vorstellen.

Über belboon

Mit etwa 1.800 Partnerprogrammen und 65.000 Publishern aus rund 50 Nationen gehört die belboon GmbH zu den führenden Performance Netzwerken im D-A-CH-Markt. Als Vorreiter in der Affiliate Branche baut das Unternehmen sein Geschäftsmodell in den Bereichen Lead-Generierung, Mobile Performance und Performance Display Advertising stetig weiter aus. Publisher wie Advertiser profitieren online und mobile von der Performance und großen Reichweite sowie dem hohen Servicegrad des Netzwerkes. Die belboon GmbH wurde 2002 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin.

Über Ingenious Technologies

Ingenious Technologies ist einer der führenden unabhängigen Marketing Technologie Anbieter. Durch die Nutzung der cloud-basierten Plattform Ingenious Enterprise können Unternehmen aller Branchen generierte Marketing-Daten zusammenführen, strukturieren, anreichern und analysieren. Dank der Echtzeitverarbeitung und dem hohen Automatisierungsgrad werden verlässliche Datengrundlagen für optimierte und agile Marketingentscheidungen geschaffen. Seine Innovationskraft und Marktnähe sichert sich das Unternehmen durch eine eigene R&D-Einheit sowie ein international aufgestelltes Customer Excellence Team, das von seinem Headquarter in Berlin aus weltweit Kunden betreut.

