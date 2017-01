bluecue consulting ist Mitglied im BVMW

Die Bielefelder IT-Berater positionieren sich als Digitalisierungsexperten im größten Mittelstandsverband Deutschlands

Die Digitalisierung ist und bleibt ein Dauerthema im Mittelstand. Um den Übergang dahin reibungslos zu gestalten und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern, ist ein reger Austausch zwischen Unternehmen und Experten notwendig. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Unternehmerverband Deutschland e.V. (BVMW) ist eine Plattform dafür, in der auch die bluecue consulting GmbH & Co. KG organisiert ist.

„Der BVMW als politische Instanz und Interessengemeinschaft mittelständischer Unternehmen passt perfekt zu bluecue“, sagt bluecue-Geschäftsführer Nico Lüdemann. „Als Experten für Digitalisierung können wir den dort organisierten Unternehmen beratend zur Seite stehen und gleichzeitig vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch profitieren.“

„Als Interessengemeinschaft setzt sich der BVMW aktiv für seine Mitgliedsbetriebe ein“, sagt Beate Leibnitz, Leiterin des Kreisverbandes Region OWL Nord des BVMW, und ergänzt: „Der Unternehmer als Einzelkämpfer hat keine Chance mehr, gefragt sind Vernetzung und ganzheitliches Denken.“

Beate Leibnitz (BVMW Kreisleiterin Bielefeld/OWL) freut sich mit Inga Hansen und Nico Lüdemann über bluecue als neues BVMW Mitglied

Logischer Schritt

Als ausgezeichneter Top-Consultant für den Mittelstand und strategischer Partner der Wirtschaftsforen in Düsseldorf, Wuppertal und Münster lag der Schritt in den Verband nahe. „Der Kontakt in den BVMW kam über die Wirtschaftsforen“, so Lüdemann, „und da wir auf der politischen Bühne ohnehin seit Jahren immer präsenter werden, war der Beitritt in den größten Mittelstandsverband naheliegend.“

Leibnitz vom BVMW freut sich über bluecue als neues Mitglied: „Die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die innovativ und insbesondere zukunftsfähig aufgestellt sind, ist bereichernd für die Mitglieder des Netzwerks. Und das sehe ich bei bluecue in besonderem Maße. Der BVMW vertritt über 1.600 Unternehmen in unserer Region. Innovative und engagierte Mitglieder garantieren die Kraft und die Stärke des Netzwerks.“

Insgesamt vertritt der Verband im Rahmen seiner Mittelstandsallianz ca. 270.000 Betriebe mit rund 9 Millionen Arbeitnehmern. Das macht den BVMW zur größten freiwillig organisierten Kraft des deutschen Mittelstands.