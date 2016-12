booq zeigt Format: Mit dem Laptoprucksack Pack Pro auf der Zielgeraden ins Weihnachtsfinale

Sierra Madre, USA, im Dezember 2016 – Kurz vor den Feiertagen zaubert booq ein echtes Highlight aus seiner aktuellen Kollektion hervor: Der großformatige Laptoprucksack Pack Pro macht nicht nur im Alltagsdschungel eine aufgeräumte Figur, sondern trägt auch klaglos das Handgepäck auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub.

Wer sich oder seine Lieben an Heiligabend mit dem eleganten Raumwunder erfreuen will, erhält in dieser Woche im booq Onlineshop zudem als vorweihnachtliches Extra einen Gutschein über 30 Euro zu seiner Bestellung.

Beim Pack Pro trifft ein sorgfältig strukturiertes Innenleben auf klassisches Design und äußerst hochwertige Materialien – das macht den Rucksack zeitlos und robust. Ein MacBook oder Laptop bis 16,4 Zoll Größe sowie ein Tablet, Smartphone, Ladegeräte, Unterlagen und weiteres Zubehör lassen sich sicher und gut erreichbar verstauen.

Für die Außenhaut verwendet booq hochbelastbares Ballistic Nylon in klassischem Schwarz. Eine sehr leichte, aber zugleich extrem feste Rahmenkonstruktion sowie die dichte Polsterung des Laptopfachs schützen das wertvolle MacBook oder Notebook besonders sicher – selbst wenn der Rucksack mal unfreiwillig zu Boden geht. Das clevere Design macht lästige Suchaktionen nach Netzteil, Schlüssel und Co. überflüssig. So ist das große Innenfach mit Netzfächern und Unterteilungen übersichtlich gegliedert – auch kleineres Zubehör lässt sich daher leicht wiederfinden. Der Schlüssel wird sicher am Clip aufbewahrt, der auch mit anderen Taschen von booq kompatibel ist. Die beiden flachen Außentaschen können bei Bedarf leicht vergrößert werden, um bei Bedarf eine Wasserflasche oder einen Regenschirm zu verstauen.

Der Pack Pro wiegt leer 1,8 Kilo und fasst 12 Liter. Details wie stabile Gurte und eine ergonomisch geformte, weiche Airmesh-Polsterung sorgen für hohen Tragekomfort und eine angenehme Luftzirkulation.

Bei einer Bestellung des Laptoprucksacks Pack Pro im Onlineshop von booq gibt es bis 18. Dezember im Rahmen der Weihnachtsaktion einen Gutschein von 30 Euro dazu, der bei der nächsten Bestellung eingelöst werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Den Pack Pro gibt es im booq Onlineshop für 295 Euro inklusive MwSt.

Die aktuelle Weihnachtsaktion bei booq ist unter folgendem Link zu finden:

https://booq.de/blogs/booqmarks/weihnachten