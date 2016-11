brainding launcht Internetseite für die Energiewende

brainding launcht www.energiewende-landkreis–ffb.de. In ungewöhnlichem und innovativem Design präsentiert sich die Energiewende Fürstenfeldbruck den Mitgliedern, den Einwohnern des Landkreises Fürstenfeldbruck und allen, die an der Energiewende interessiert sind. User finden auf der modernen, responsiven Website, die mit Word-Press realisiert wurde alle wichtige Informationen rund um die Energiewende. Brainding lieferte dafür nicht nur die technische Seite und das Design, sondern auch sämtliche Inhalte. Wie funktioniert die Energiewende im Alltag, also beim Einkauf, bei der privaten Energieversorgung, bei Strom und Heizung. Auch zur Umweltbildung und rund um die Themen Bauen und Mobilität lieferte braindig den kompletten Content. Der Kunde Ziel21 musste sich zum Start daher lediglich um aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen und Bildergalerien kümmern. Auch die weitere Pflege kann der Kunde durch das nutzerfreundliche Content-Management-System Word-Press selbst vornehmen. Brainding bietet alternativ und zu fairen Konditionen die regelmäßige Pflege inklusive Recherche geeigneter Inhalte, um Seiten informativ und suchmaschinenoptimiert zu halten.Internetseiten von brainding werden grundsätzlich individuell und unverwechselbar programmiert und nicht als Baukasten angeboten.

Über ZIEL21:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich im Jahr 2000 das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 komplett auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das geht durch eine schrittweise Reduzierung des Energieverbrauchs, den Einsatz erneuerbarer Energien und die nachhaltige Nutzung aller heimischen Ressourcen.

Zur Unterstützung wurde im Jahr 2001 der Verein ZIEL 21 gegründet:

das Zentrum Innovative Energien im Landkreis Fürstenfeldbruck.Der Verein ZIEL 21 ist ein Netzwerk aus kommunalen und wirtschaftlich tätigen Mitgliedern. Er wurde vom Landkreis Fürstenfeldbruck, der BRUCKER LAND Solidargemeinschaft e.V. und der Sparkasse Fürstenfeldbruck ins Leben gerufen. Nach und nach kamen weitere Organisationen und Unternehmen hinzu, so der Bayeri¬sche Gemeindetag (Kreisverband Fürstenfeldbruck), die Stadt¬werke Fürstenfeldbruck GmbH, die Strom Germering GmbH, die Energie Südbayern GmbH und der Bund der Selbständigen Bayern e.V. (Kreisverband Fürstenfeldbruck).