burgerme holt Jens Hochhaus als COO an Bord

Die Geschäftsleitung des expandierenden Franchiseunternehmens burgerme hat ein neues Mitglied: Der erfahrene Delivery-Unternehmer Jens Hochhaus verantwortet seit Juli das operative Geschäft des deutschlandweit führenden Burger-Lieferdienstes.

München. Das Franchiseunternehmen burgerme aus München erweitert seine Geschäftsleitung: Seit dem 1.Juli ist Jens Hochhaus als Chief Operating Officer, kurz COO, bei dem erfolgreichen Lieferdienst mit an Bord und leitet seither zusammen mit den beiden burgerme-Gründern Johannes Bankwitz und Stephan Gschöderer die Geschäfte. „Jens Hochhaus ist hierzulande einer der erfolgreichsten Delivery-Unternehmer “, sagt Stephan Gschöderer, „wir freuen uns, dass wir mit ihm einen erfahrenen Kollegen für burgerme gewinnen konnten.“ Innerhalb des Unternehmens ist Jens Hochhaus vor allem für das operative Geschäft verantwortlich.

Umfangreicher Erfahrungsschatz

Der neue COO kann auf eine lange Karriere im Delivery-System zurückblicken: In den letzten zwei Jahrzehnten eröffnete und betrieb er erfolgreich mehrere Delivery-Betriebe in Deutschland. Zudem hat er mit seinem breitgefächerten Wissen im Franchisebereich zahlreiche Lieferunternehmer gecoacht. „Sein umfassendes Know-How und sein großer Erfahrungsschatz helfen uns dabei, burgerme und die einzelnen Franchisepartner künftig noch erfolgreicher zu machen“, sagt Stephan Gschöderer. So gehört zu den neuen Aufgaben von Jens Hochhaus beispielsweise auch die Leitung und Führung der burgerme Area-Manager, die ihr neu gewonnenes Wissen wiederum an die burgerme-Teams vor Ort weitergeben.

„Zeit durchzustarten!“

Dass es sich bei burgerme um ein frisches und innovatives Unternehmen handelt, das erst 2010 gegründet wurde, war für die Entscheidung von Jens Hochhaus durchaus ausschlaggebend.

„Mich reizt vor allem die Tatsache, dass burgerme ein sehr junges System ist. Man kann sich noch aktiv einbringen, es ist nicht alles so festgefahren und es sind noch viele gute Standorte frei“, sagt der COO. Zudem habe ihn das Konzept des Burgerspezialisten überzeugt. „Ich glaube fest daran, dass in der Marke burgerme ein sehr hohes Potential schlummert. Markenauftritt, Qualität, Lieferkompetenz passen perfekt. Es ist jetzt an der Zeit durchzustarten!“ Die Fans von burgerme dürfen gespannt sein.