Statische Kombi-Windsensoren sind Sensoren ohne bewegliche Teile. Diese Sensoren werden in vielfältigen Anwendungsbereichen (Windenergieanlagen, Krane, Schiffe, Industrieanlagen, Eisenbahntrassen-Überwachung, Verkehrsmeteorologie, Kraftwerken, Kläranlagen, Deponien) besonders unter rauen Umweltbedingungen eingesetzt.

Die kompakte Konstruktion des statischen Messsystems und das robuste Gehäuse machen die Sensoren extrem zuverlässig und langlebig, auch unter klimatisch schwierigen Bedingungen. Ab Juli 2017 wird ein neuer statischer Windsensor von Lambrecht meteo auf dem Markt sein. Erfahren Sie schon jetzt die 5 unschlagbaren Gründe, mit dem neuen com[b] zu messen:

Clever kombiniert. Der com[b] misst nicht nur zwei Parameter, er hat auch zwei Schnittstellen an Bord: analog und seriell. Damit sind Sie für die Zukunft gerüstet.

Sicherheit in stürmischen Zeiten. com[b] hat keine beweglichen Teile. Seine spektakuläre Überlebensgeschwindigkeit von über 100 m/s macht ihn unzerstörbar für Windeinflüsse.

Startklar bei klirrender Kälte. Der Sensor liefert auch in klimatisch anspruchsvollen Applikationen bis -40°C die Messdaten, die Sie benötigen.

Easy und mobil. Die platzsparende, einfache Montage reduziert Kosten und steigert Ihre Flexibilität beim Einsatz z. B. auf Kranen, Fahrzeugen oder Schiffen.

Unschlagbar in Preis-Leistung. Edle Materialien wie Aluminium und Zirkonoxid und das optimierte thermo-dynamische Messprinzip stehen für höchste Qualität. Nie zuvor konnten Sie derart hohe Lambrecht-Standards zu einem so günstigen Preis bekommen.

Nicht zuletzt ist der com[b] ein richtiger Hingucker.