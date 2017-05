die lightzins eG informiert.. praktische Tipps auf einen Blick

...praktische Tipps auf einen Blick! Sagen Sie den Banken Ihre Meinung! Als langjähriger Mitarbeiter im Firmenkundengeschäft einer Bank gibt Ihnen Diplom-Ökonom August Hohmann heute Tipps, wie Sie sich optimal gegenüber Banken und Sparkassen positionieren und damit gleichzeitig Ihre Bankabhängigkeit reduzieren.

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) haben diesbezüglich einen großen Nachholbedarf.

Wir laden Sie daher ein, an einem Finanzierungs-Check für den Mittelstand, dem „KMU-Banken-Barometer 2017“ teilzunehmen.



Hier können Sie an der Umfrage teilnehmen.



Zum 4. Mal möchte der Verband „Die KMU-Berater – Bundesverband freier Berater e. V.“ die Beziehungen zwischen mittelständischen Unternehmen und deren (Haus)-Banken auf den Prüfstand stellen. Es gab in den Umfragen vergangener Jahre zwar positive Grundaussagen, aber bei ins Detail gehenden Fragen folgten öfters Widersprüche dazu. Erhöhte Anforderungen nach Basel III sowie die anhaltende Tiefzinsphase mit wegbrechenden Erträgen der Kreditinstitute gestalten das heutige Finanzierungsumfeld für Unternehmen trotz guter Konjunktur unverändert schwierig. Die Kreditinstitute müssen notgedrungen im Kreditgeschäft immer wählerischer werden. Die KMUs ihrerseits benötigen jedoch ausreichende Liquiditätsspielräume, um Geschäfts- und Wachstumschancen nutzen zu können.

Nutzen Sie das "KMU-Banken-Barometer 2017" als Selbst-Check für Ihr Unternehmen und nehmen Sie damit gleichzeitig an unserer Umfrage teil:

• Beurteilen Sie Ihre aktuelle Finanzierungs- und Banken-Situation mit den zehn Standardaussagen und erhalten Sie direkt im Anschluss eine Bewertung dazu aus Beratersicht.



• Beantworten Sie die zwei Fragen zum Schwerpunktthema 2017 "Finanzierungen über das Internet" ebenfalls im Sinne einer Selbsteinschätzung.

• Wenn Sie Ihre Mailadresse angeben, erhalten Sie direkt eine Information "Finanzierungen über das Internet - Begriffe und Vorgehensweise" und Sie werden über die Ergebnisse der Umfrage informiert.Das KMU-Banken-Barometer 2017 läuft bis zum 9. Juni 2017. Für weitere Fragen oder Anregungen zu Bank und Finanzierungsthemen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

