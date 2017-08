dmexco 2017: artegic stellt neueste Technologiegeneration ELAINE SIX vor

Am 13.-14. September öffnet in Köln wieder die Digital Economy Messe dmexco ihre Pforten.

An Stand A040 in Halle 6 zeigt der Digital CRM Anbieter artegic AG mit ELAINE® SIX, die nächste Generation der vielfach prämierten digitalen Marketing Suite ELAINE. Usability, Realtime Cross Channel Kundenzentrierung in der Customer Journey und die konsequente Umsetzung der erfolgreichen DPCA® Methodik von artegic waren die Richtungsgeber für die neue Technologie.Klassisches CRM war meist statisch und mit wenig Marketingfunktionen. Kampagnenmanagementsystemen fehlte die Reaktionsgeschwindigkeit und der Fokus auf den einzelnen Kunden. ELAINE® SIX ist die nächste Generation digitaler Kundenkommunikation. Es verbindet die hochgradig kundenzentrierte Sicht eines CRM mit State-of-the-Art Marketingfähigkeiten: realtime und automatisiert für maximale Individualisierung in Zeitpunkt, Kontext und Inhalt. An Stand A040 in Halle 6 zeigt artegic, wie sich mit ELAINE SIX signifikant bessere Ergebnisse und nachhaltigere Kundenbeziehungen mit weniger Aufwand realisieren lassen.

Termine mit den artegic Experten können ab sofort vereinbart werden unter http://www.artegic.de/dmexco

Speakers Forum: Marketing Automation mit wenig Daten

Kein Marketing mehr ohne IT und auch kein Marketing mehr ohne Daten: Das ist die Stoßrichtung insbesondere im digitalen Dialog. Doch viele Unternehmen fühlen sich von der Komplexität des Themas, der schieren Menge an potenziell nutzbaren Daten und verschiedenen Technologien, auch überfordert. Wie eine datenbasierte Optimierung des Marketings bereits mit wenigen, leicht zu erfassenden Daten und ohne komplexe Analyse Technologien möglich ist, zeigt artegic am 14. September um 14:30 im Rahmen des Speakers Forum auf der dmexco.

Termine mit den artegic Experten

