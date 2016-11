e-regio mit neuer Klang-Energie

Die Kölner Agentur comevis entwickelt das neue Audio Branding für e-regio

Köln, August 2016comevis positioniert den Energieversorger e-regio klanglich neu. Dabei ist die Wahl einer geeigneten Instrumentierung die grundlegende Voraussetzung für ein passgenaues und funktionales Klangkonzept. Im e-regio Klangkonzept verweist eine warme, getragene und klassische Orchestrierung sowie die fortlaufende, dynamische Rhythmisierung auf markenrelevante Werte, wie Zuverlässigkeit aber auch Aufbruch - währenddessen das zielgerichtete Spiel von Piano den Qualitätsanspruch von e-regio akzentuiert. Der hymnische Gesang vermittelt den Aspekt der Gemeinschaft und Persönlichkeit von e-regio.

e-regio will durch die Einführung eines Audio Branding die Kommunikation mit seinen Kunden weiter emotionalisieren und die Kernaussagen in den Werbebotschaften damit wirksam unterstreichen.

„e-regio ist mehr als ein neuer Name. Das wird für unsere Kunden auf vielen Ebenen spürbar. Durch einen neuen kommunikativen Auftritt – der nun auch akustisch an allen hörbaren Kontaktpunkten erlebbar sein wird“, erläutert Ludger Ridder, Geschäftsleiter Markt und Handel bei e-regio.

Simone Leimbach, Abteilungsleiterin Marketing & PR von e-regio: „Die Wahl einer geeigneten Instrumentierung ist für uns die grundlegende Voraussetzung für einen passgenauen und funktionalen Markenklang der die Stimmungen erzeugt, die zu unseren Kernaussagen passen, hier hat comevis den richtigen und guten Ton für uns gefunden.“

Wir können wegsehen, aber weghören ist nicht mehr möglich. Die neue Markenklangarchitektur bietet Orientierung, schafft Vertrauen und aktiviert: Denn die Emotionalisierung in der Kundenkommunikation entscheidet über den Erfolg und die Bindung zu unserer Marke. Dabei holte sich e-regio eine der bedeutendsten Klangarchitekten, die comevis GmbH & Co. KG aus Köln an Bord. „Ziel war es, Stimmungen zu erzeugen und die Markenwerte klanglich perfekt zu übersetzen“, so Stephan Vincent Nölke, Geschäftsführer von comevis, „die akustische Identität des Energieversorgers und das Zusammenspiel mit den visuellen Komponenten der Marke schaffen jetzt eine klare Wiedererkennung.“

Für e-regio war bei der Wahl des Dienstleisters besonders entscheidend, dass das sogenannte SonicProfiling, eine Methodik, welche von Nölke mit comevis entwickelt und perfektioniert wurde, angewendet wird. SonicProfiling führt zu einem intelligenten und damit besonders wirkungsvollen Zusammenspiel aller markenrelevanten Punkte mit dem Ziel eines wiedererkennbaren Klang-Profils und einer hörbaren Unternehmensidentität.



Über e-regio

e-regio ist heute der regionale Energieversorger im Kreis Euskirchen, dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis sowie in der Gemeinde Vettweiß. Das Unternehmen bietet Produkte, Dienstleistungen und Beratung rund um Erdgas, Strom, Wasser und Abwasser an.

Original: http://www.comevis.com/blog/e-regio-mit-neuer-klang-energie/