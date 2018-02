eKatalog Handbuch EVENTLOCATIONS 2018 jetzt online

Das Handbuch EVENTLOCATIONS 2018 ist ab sofort als Blätterkatalog unter http://www.eventlocations.org/eK2018/ verfügbar. Mehr als 1100 außergewöhnliche Locations aus dem deutschsprachigen Raum wurden online speziell für die Planung von B2B-Events zeitgemäß und viral in Szene gesetzt. Print-Exemplare können ab sofort unterkostenfrei angefordert werden. Die Auslieferung erfolgt einmalig mit einer Gratis-Ausgabe des aktuellen „eventlocations magazins“.

Multifunktionales Arbeitsmedium für Eventmanager

Ein gezielter Seitenzugriff durch die Eingabe der Seitenzahl oder die gezielte Auswahl nach Inhalt, Orten und Eventservices macht die Suche nach passenden Eventlocations und Eventangeboten sehr effektiv. Via „Weiterleiten“ kann eine gewählte Location oder Seite bequem an Dritte weitergeleitet oder gemerkt werden. Das vereinfacht das Arbeiten über den eigenen Schreibtisch hinaus. Dabei erleichtert eine Lupe die Lesequalität auf allen Endgeräten. Ausschnitte oder Seiten lassen sich nach Belieben vergrößern und in hochwertiger Qualität zu drucken.

Blätterkatalog Handbuch EVENTLOCATIONS 2018 jetzt online ©Bild: BTA Verlags- und Medienservice

[Großes Bild anzeigen]

In der Fußleiste des Katalogs können User zudem mit einem Klick wählen zwischen einer Detailansicht oder einer Miniaturübersicht. Ähnlich wie beim Arbeiten mit Power Point erscheinen nach Betätigung des Übersicht-Buttons in der Kopfzeile alle Seiten im Miniaturformat in einer Scroll-Liste. Einzelne Seiten oder das komplette Handbuch Eventlocations lassen sich auch als PDF downloaden und speichern.

Online am Puls der Zeit

Der eKatalog EVENTLOCATIONS ist als Desktop-, Android- und IOS-Version verfügbar. Insbesondere durch die direkte Verlinkung zum Newsletter EVENTLOCATIONS bleiben Planer und Veranstalter auch bis zur nächsten Ausgabe des Arbeits- und Orientierungsmediums stets auf dem Laufenden: Bis zu fünfmal im Jahr informiert der redaktionell aufbereitete Newsletter über Aktuelles und über Besonderes aus der Welt der EVENTLOCATIONS.

Beliebte Evergreens sind die Spezial-Ausgaben zu den Themen Sommerlocations und Locations für die Weihnachtsfeier.