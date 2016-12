eVision Systems kündigt USB TYP-C Kabeltester von Total Phase mit umfangreichen Funktionen an

• Mit den Advanced Cable Tester von Total Phase kann man schnell, bequem und günstig USB-Typ-C-Kabel testen.

Advanced Cable Tester von Total Phase

Der USB Kabeltester bietet unter anderem eine vollständige Durchgangsprüfung, Gleichstrom Widerstandsmessung, eine E-Marker Überprüfung, sowie Signalintegritätstests.Forstinning - 13. Dezember 2016 – eVision System GmbH, der einzig autorisierte Distributor von Total Phase im DACH Gebiet, stellt mit den Advanced Cable Tester ™ einen funktionsreichen USB Type C Kabeltester vor. Aufgrund der hohen technischen Anforderung wie Hohe Spannung und Stromstärke, sowie einer Datenrate von 10 Gbit/s bei USB-Typ-C-Kabeln ist das testen und validieren zwingend erforderlich. Mit der USB-Power Delivery Spezifikation können nun Geräte mit einer Leistung von bis zu 100 Watt über eine USB-C-Steckverbindung versorgt werden. Dies erhöht das Brand- und Haftungsrisiko und deshalb ist eine vollständige Prüfung dieser neuen Kabel wichtiger als je zuvor.Jedoch sind herkömmliche USB Kabelprüfgeräte teuer, zeitaufwendig und nicht mit der vollen Funktionspalette ausgestattet die für die Tests benötigt werden. Mit den Total Phase Advanced Cable Tester wird das Testen dieser USB-Kabel zu einem Bruchteil des Preises, Rüstzeit und Arbeit im Vergleich zu allen alternativen Lösungen möglich gemacht:• Beschleunigt die Umsetzung der USB-Typ-C-Technologie: Mit den Advanced Cable Tester kann eine vollständige Durchgangsprüfung, Gleichstrom Widerstandsmessung für den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Kabels, eine E-Marker Überprüfung, sowie Signalintegritätstest zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit der USB Kabel durchgeführt werden. Er bietet eine schnelle Stichprobenmessung der Kabel, allgemein verständliche Ergebnisse und eine umfangreiche Testabdeckung für Labor- und Fertigungsumgebungen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass jedes Kabel die Sicherheits- und Leistungsparameter erfüllt.• Ermöglicht komfortable und kostengünstige Tests: Mit den Advanced Cable Tester von Total Phase können die notwendigen Tests ohne kostspielige Oszilloskope, Spezialanfertigungen und hoch qualifizierten Personal durchgeführt und damit die Ausgaben deutlich reduzieren werden.

• Ermöglicht umfangreiche Tests in der Fertigung: Der Advanced Cable Tester ermöglicht erschwingliche und umfassende Tests in der Fertigung, um das Risiko kostspieliger Rückrufe und damit verbundener Marken- und Reputationsschäden zu mindern.

Werner Schoeppner von der eVision Systems sagt:" Das USB-Typ-C-Kabel ist das derzeit technisch fortschrittlichste USB Kabel. Die Anforderungen sind durch die Hohe Spannung und Stromstärke, gepaart mit einer Datenrate von 10 Gbit/s in einem einzigen Kabel sehr hoch. Während das Design eines Kabels zertifiziert werden kann, können Herstellungsprobleme eine Vielzahl von Problemen verursachen, von schlechter Leistung bis hin zu Schäden an den verbundenen Geräten. In der Realität kann aber ein defektes Kabel nicht nur das angeschlossene Gerät ruinieren, sondern auch den guten Ruf eines Unternehmens. Der Advanced Cable Tester löst diese Probleme, indem es wesentliche Tests mit minimalem Overhead ermöglicht und Unternehmen dabei hilft, ihre Marke zu schützen. "

