ener|gate und meistro ENERGIE GmbH kooperieren

Das Ingolstädter Energieunternehmen meistro ENERGIE GmbH und die energate gmbh kooperieren im Rahmen der Themen Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft mit den Marken wattislos.com, faceyourbase.com und ener|gate immo.

Ein wichtiger Kernpunkt dieser Kooperation ist unter anderem die Platzierung und Veröffentlichung von zwei bis drei News und Meldungen aus der ener|gate Redaktion sowie aus ener|gate immo auf der ersten B2B Energie Community wattislos.com. Diese wird betrieben und redaktionell betreut von der meistro ENERGIE GmbH. Damit finden auf wattilos.com neben Energiespartipps, Video Best Cases und Erfahrungsaustausch von Kunden in Blogs und Foren zukünftig die thematisch stark miteinander verzahnten Themen Energiewirtschaft und Wohnungswirtschaft eine wesentlich höhere Beachtung. Bei erfolgreicher Kooperation sind in einem weiteren Step auch Videocontent-Stories und Behind-the-Scenes Berichte der Kooperationspartner rund um die Themen Wohnungswirtschaft und Energiewirtschaft angedacht.

Im Gegenzug wird ener|gate immo unter anderem prominent auf dem angegliederten Wohnungs- und Leerstands-Managementportal faceyourbase.com integriert. Zudem wird das Netzwerk mit ener|gate immo sinnvoll in Verbindung gebracht. Erst vor kurzem wurde die Leerstandssoftware faceyourbase.com gelauncht. Diese ermöglicht es, bundesweit den Leerstand bzw. die digitale Zählerverwaltung über die meistro ENERGIE GmbH abzuwickeln und gleichzeitig mit einem einfachen Mausklick den Leerstand direkt wieder in die Vermarktung über diverse Portale zum Nulltarif zu geben. Durch diese digitale Kooperation wird zudem das neueste Produkt des Fachinformationsdienstes, ener|gate immo, einer noch breiteren Wohnungswirtschaftsklientel näher vorgestellt.



ener|gate ist ein führender Fachinformationsdienstleister der Energiewirtschaft. Mit der zunehmenden Bedeutung der thematischen Schnittmenge zwischen Energie- und Wohnungswirtschaft wendet sich ener|gate nun seit einem Jahr mit einer eigenen Veröffentlichung an Fach- und Führungskräfte der Immobilienbranche: ener|gate immo ist ein wöchentlicher Energie-Informationsdienst und erscheint immer donnerstags. Das Medium hält Führungskräfte aus Wohnungs- und Immobilienwirtschaft über die wichtigsten Energiethemen auf dem Laufenden. Die Kooperation mit meistro ist für ener|gate ideal, da sie immo zielgenau an die thematische Schnittstelle zwischen Wohnungs- und Energiewirtschaft transportiert. Direkter Ansprechpartner bei ener|gate in Essen ist Gregor Rauh, Key Account Manager: , 02011022529.

Christian Dau, Leiter Marketing & Digital Business bei der meistro ENERGIE GmbH: „Wir sind mit meistro natürlich vor allem in der Energiebranche tätig – aber auch sehr stark in der Wohnungswirtschaft mit unseren Marken, beispielsweise mit Duobloq (BHKW) – und jetzt neu mit unserem Leerstandsmanagement aktiv. Daher ist diese Kooperation für uns eine sinnvolle Bereicherung für unser gesamtes Netzwerk, die Kundenbeziehungen und den Aufbau von relevanten News und digitalem Content.“