europaper bleibt wichtiger Partner für den Einzelhandel

Papierrollen von europaper sind europaweit in Tausenden von Geschäftsprozessen beteiligt.

Hamburger Unternehmen stellt Ansprüche des Kunden in den Mittelpunkt.

Hamburg, 04.05.2018. Papier- und Etikettenrollen von europaper zählen weiterhin zu den wichtigsten Grundlagen für reibungslose Geschäftsabläufe und Transaktionen im Einzelhandel. Das vielseitige Sortiment und die langjährige Erfahrung des Marktführers in Europa ermöglicht Kunden aus allen Branchen passgenaue Lösungen für jeden Anspruch.

Bewertungen zeigen: Kassen- und Etikettenrollen bleiben unersetzlich

Auch in Zeiten der Digitalisierung gehören Produkte von europaper zum Alltag vieler Betriebe. Das Sortiment des Hamburger Unternehmens hält deshalb Rollen für Kassen aller gängigen Hersteller bereit und ist in seiner Vielfalt an die Bedürfnisse jedes Kunden angepasst. Vom beschichteten Thermopapier, über Longlife-Varianten bis hin zum flexiblen Durchschlagpapier überzeugen laut zahlreichen Bewertungen sämtliche Auswahlmöglichkeiten durch hohe Qualitätsstandards.

Auch Großhandel und Filialisten profitieren von großer Erfahrung

Mit bisher über 90.000 betreuten Kunden in der erfolgreichen Unternehmensgeschichte verfügt europaper über das nötige Wissen, um die Ansprüche aus verschiedenen Branchen zu erfüllen. So können sich Betriebe jeder Art auf passende Lösungsangebote verlassen, die nicht nur mit der vorhandenen Technik kompatibel sind, sondern beispielsweise mit individuell bedruckten Rückseiten gestaltet werden können. Auch Automatenrollen für zahlreiche Anwendungsgebiete und vielseitige Klebeetikettenrollen gehören zum vielseitigen Sortiment und sind gemäß vieler Bewertungen für Händler in ganz Deutschland unverzichtbar geworden. Insbesondere Terminalrollen für alle verfügbaren EC-Terminals zählen zu den meist nachgefragten Produkten bei europaper und machen das Hamburger Unternehmen auch beim Großhandel und vielen Filialisten zum attraktiven Partner.

Stetige Weiterentwicklung sorgt für hohe Kundenzufriedenheit

Mit innovativen Eigenentwicklungen und der „europaper Officeworld“ mit über 17.500 verfügbaren Büroartikeln konnte das Unternehmen in Vergangenheit seinen Geschäftsbereich erfolgreich erweitern. Die ecc Cleaner Card zur Reinigung von verschmutzten Kartenlesegeräten oder der europaper-Banknotentester stehen exemplarisch für die strenge Ausrichtung an Kundenbedürfnissen und zeigen, dass europaper dem Einzelhandel auch in Zukunft mit höchster Qualität und fortschrittlichen Produkten zur Seite steht.