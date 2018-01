HANSEATISCH – GUT – SYMPATHISCH. Das Portal fahnenmasten24.de bietet ein breites Sortiment an Fahnenmasten und die dazugehörigen umfangreichen Serviceleistungen an.

Der Online-Shop fahnenmasten24.de, der von der hanseatischen Stein HGS GmbH am Standort Seevetal betrieben wird, ist seit nunmehr rund 10 Jahren kompetenter Partner in Sachen robuster, strapazierfähiger Fahnenmasten, dem entsprechenden Zubehör und weiterer Präsentationssysteme.

Insbesondere im Bereich der Alu- Fahnenmasten, dem Zugpferd des Online-Shops, verfügt das Portal über ein sehr umfangreiches Produktsortiment. Kunden werden hier je nach individuellem Bedarf fündig, sei es etwa, sie möchten einen Fahnenmast im hauseigenen Garten aufstellen, ihn aus werbetechnischen Gründen vor Firmengebäuden oder bei Events wie Konzerten oder Messen platzieren oder vor offiziellen Gebäuden zum Zwecke der Identifikation mit Bund und Ländern anbringen.

Standardmäßig werden die über fahnenmasten24.de zu erstehenden Masten aus Aluminium gefertigt, das sich durch seine weitestgehende Rostresistenz, aber auch durch seine Leichtigkeit bei gleichzeitiger Robustheit auszeichnet. Abhängig von der Art der Nutzung kann sich der Kunde jedoch auch für ein Modell aus Edelstahl entscheiden, das allen voran bei schwereren Flaggen maximale Stabilität verspricht. Viele Fahnenmasten sind mit oder ohne Ausleger wählbar. Ausleger bieten sich beispielsweise dann an, wenn der Mast in einer windarmen Region aufgestellt wird. Sie tragen dafür Sorge, dass die Flagge nicht schlaff am Mast herunterhängt, sondern unabhängig von jeglichen Wettereinflüssen energetisch und demnach „stramm gespannt“ in Erscheinung tritt und somit jederzeit und von allen Seiten zum Beispiel für Kunden sichtbar ist.

Auf fahnenmasten24.de können Kunden aus verschiedenen Bestseller-Modellen wählen, die meist über eine einbetonierbare Bodenhülse verfügen. Sie sind wahlweise mit oder ohne Ausleger in einer Höhe von 7 oder 8 m zu erhalten. Für den „maßgeschneiderten“ Mast stellt fahnenmasten24.de einen Online-Konfigurator zur Verfügung, mithilfe dessen man sich einen Fahnenmast ganz nach seinen Vorstellungen gestalten kann. In fünf Schritten lässt sich zunächst über die Masthöhe, weiter über die Wahl eines Auslegers und über die Anzahl der Segmente, ein- oder zweiteilig, aus denen sich der Mast zusammensetzt, entscheiden. Außerdem kann der Kunde aus vier Hissvorrichtungen und drei Bodenhülsen wählen.

Allen Fahnenmastmodellen eigen ist ihre Robustheit und Strapazierfähigkeit. Die Stein HGS GmbH greift hier auf bewährte Marken wie MANNUS zurück. Letztere kann über 50 Jahre Markterfahrung vorweisen und steht nicht nur für Qualität „Made in Germany“, sondern auch für Zuverlässigkeit, Innovation und Kontinuität. Die über das Online-Portal angebotenen Fahnenmasten verfügen fast gänzlich über ein TÜV-Zertifikat und sind noch dazu von vorbildlicher Nachhaltigkeit, da sie in ihrer standardmäßigen Ausführung in Aluminium gefertigt werden, einem durch seine Recyclebarkeit sehr umweltschonenden Material.

Neben den Fahnenmasten selbst kann der Kunde im Online-Shop Zubehör wie zum Beispiel Flaggengewichte, Gurtbandschlaufen, Halterungen, Hissseile oder Karabiner erstehen. Zudem verfügt fahnenmasten24.de auch über ein Sortiment an hochformatigen und querformatigen Flaggen, die optimalerweise entsprechend der Windstärke der Region, in der sie zum Einsatz kommen, gewählt werden müssen. Außerdem kann man bei fahnenmasten24.de auch andersartige Präsentationssysteme wie beispielsweise Pylone, Fahnenhalter, Kundenstopper, Werbefahrradständer, Bannersysteme und weitere Gerätschaften – vor allem für Werbezwecke – kaufen.

Der Online-Shop fahnenmasten24.de ist neben dem breiten Sortiment an qualitativ hochwertigen Fahnenmasten für seine ausgezeichneten Serviceleistungen bekannt. Die Betreuung erstreckt sich vom Erstkontakt über die Fertigung und Lieferung bis hin zur anschließenden Montage und Übergabe. Das Servicepersonal ist telefonisch erreichbar und klärt persönlich viele Fragen zu Produkten, Preisen, Abrechnungen oder Lieferungen. Außerdem bietet es Hilfestellung zur Handhabung des Online-Konfigurators. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Beratung hinsichtlich der Wahl des richtigen Masts, Materials und Zubehörs. Sie informieren, mit welcher Art von Fahnenmast man welche Wirkung erzielt und rechnen zudem die Windlasten für jeden Standort innerhalb Deutschlands aus. Hierzu bedient man sich eines EDV-gestützten Statik-Programmes. Die Wahl des für die jeweiligen Zwecke passenden Fahnenmasts ist so zu 100% gewährleistet. Seine Lieferung erfolgt schließlich versandkostenfrei sowie schnell und zuverlässig innerhalb von drei Tagen in Folge der Bestellung. Weiterhin wird eine Montage am zukünftigen Standort und eine Einweisung in die sachgerechte Nutzung des für den Flaggenmast zuständigen Personals angeboten. Fahnenmasten, die über den Online-Shop bestellt werden, verfügen über fünf Jahre Garantie auf das Mastrohr. Zusätzlich beantwortet das Team des Online-Shops Fragen wie zum Beispiel ‚Welche Fahne darf ich wo hissen?‘ und stellt zudem Videos zum Thema Fahnenmasten, deren Montage und Bedienung, aber auch zur Nutzung des Fahnenmasten-Konfigurators auf der Homepage bereit.

Hier geht es zum Online-Shop und dem hier angebotenen Sortiment an Fahnenmasten: http://www.fahnenmasten24.de