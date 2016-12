> Startseite > Sport

fitatall bringt mit neuem Konzept noch mehr Mitglieder in die Fitness-Studios fitatall ist ein Ernährungsprogramm, das speziell für Fitness-Studios entwickelt wurde, die Ihre Mitglieder nicht nur durch Training sondern durch die Anleitung zur richtigen Ernährung Ihrem Ziel, gesund und nachhaltig abzunehmen, unterstützen möchten.

fitatall besetzt das Thema „Ernährung als Ergänzung zum Training“ perfekt und lässt sich mit minimalem Aufwand für die Trainer durch das Studio umsetzen, da die unterstützenden Anleitungen sowohl in digitaler Form wie Video-Coaching, Audio-Coaching, Rezepte-Datenbank als auch mit umfangreichen Begleitbüchern zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin wird das registrierte Studio durch fitatall direkt mit umfangreichem Werbematerial und fitatall Startercodes zur direkten Weitergabe an die Endkunden unterstützt.

fitatall, das erst kürzlich mit einem Body Life Award 2016 für Ernährungs- und Stoffwechselkonzepte ausgezeichnet wurde, wird ständig im Interesse der beteiligten Fitness-Studios weiterentwickelt und wartet jetzt mit einer erfolgversprechenden Neuerung auf: den registrierten Studios werden neue zahlende Mitglieder über das Internet zugeführt. Seit der Markteinführung 2003 nutzen mittlerweile mehr als 500 Studios mit über 150.000 Teilnehmern im deutschsprachigen Raum das fitatall-Ernährungskonzept, das von erfolgreichen Clubbetreibern als unverzichtbarer Grundbestandteil ihres Angebotes erkannt wird.

Das Studio registriert sich als fitatall-Kunde und nimmt am Programm jetztstarten.fitatall.com teil. fitatall bewirbt das Ernährungsprogramm und die beteiligten Clubs in vielfältigen Medien ohne Mehrkosten für das jeweilige Studio. So werden abnehmwillige und ernährungssbewußte Endkunden auf fitatall aufmerksam und interessiert. Der von fitatall gewonnene Kunde findet so auf kurzem Wege auf der Internettplattform www.jetztstarten.fitatall.com einen Club in seiner Nähe zur Durchführung des Programms und kommt direkt in das Studio, um das Ernährungsprogramm und zusätzlich das Training durchzuführen. Mehr Umsatz – mehr Kompetenz

50 % des Umsatzes für alle Programme, die von dem Interessenten in dem Club eingelöst werden, bleiben direkt als Gewinn beim Studiobetreiber und fitatall verschafft so Ihrem Fitness-Studio eine einzigartige und erfolgreiche Positionierung als Figur-Experte! 06.12.2016

