fluidOps ist Rising Star im Cloud Vendor Benchmark 2016

15. Dezember 2016, Walldorf – Die Experton Group AG zeichnet die fluid Operations® AG (fluidOps), ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien, im zweiten Teil des Cloud Vendor Benchmarks 2016 als Rising Star für Hybrid Cloud Management Systeme in der Kategorie Technologies & Access Services aus.

Teil 2 bewertete im zweiten Halbjahr 2016 Unternehmen in den Kategorien Cloud Plattform und Technologies & Access Services. Teil 1 bewertete im ersten Halbjahr 2016 Anbieter in den Kategorien Transformation & Operations sowie Cloud Services (aaS). Der Cloud Vendor Benchmark 2016 ist eine unabhängige Studie von Experton.

Ein Rising Star besitzt ein hohes Zukunftspotenzial und zeichnet sich durch ein vielversprechendes Portfolio und der notwendigen Roadmap mit Ausrichtung an den wichtigsten Markttrends aus. „fluidOps ist ein Aufsteiger im komplexen und heterogenen Cloud-Management-Markt, der zunehmend intelligente Business-Ableitungen und Lifecycle Management verlangt“, erklärt Heiko Henkes, Director Advisor & Cloud Lead, Experton Group.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung zum Rising Star im Cloud Vendor Benchmark 2016. Das ist ein Beleg dafür, dass wir in diesem Bereich bestens aufgestellt sind. Mit unseren Cloud-Lösungen bauen unsere Kunden komplexe Anwendungsszenarien in Private, Public und Hybrid Cloud-Umgebungen auf, betreiben sie und bieten zu jeder Zeit jeden Service vollautomatisiert an. In der Hybrid Cloud bieten wir unseren Kunden transparente Visualisierungen über Data Center und Cloud-Grenzen hinweg, einen klaren Blick auf die Kosten aller Hybrid Cloud-Ressourcen und einen Überblick über die Trendentwicklung von Ressourcen und Kosten“, führt Dr. Andreas Eberhart, Managing Director, fluidOps, aus.

Die Analysten der Experton Group haben insgesamt 15 Unternehmen als relevante Anbieter für Technologies & Access Services im Bereich Hybrid Cloud Management Systems identifiziert.

In dieser Kategorie bewertet die Experton Group Technologien, die zum Aufbau und Betrieb von internen Cloud-Infrastrukturen für: Internal Private, Managed/Hosted und Hybrid Cloud im Kontext Quota Management, Billing, Orchestration, Provisioning genutzt werden und den IT-Administrator dabei unterstützen, die IT-Bereitstellung im Einklang mit modernen DevOps-Strukturen zu gewährleisten. Generell unterstützen diese Lösungen hybride Strukturen und vor allem den Übergang zum Software-Defined Datacenter.