fluidOps jetzt Mitglied im Verband Innovatives Rechenzentrum e.V.

5. Dezember 2016, Walldorf – Der Verband Innovatives Rechenzentrum e.V. (VIRZ) hat die fluid Operations® AG (fluidOps), ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien, als Mitglied aufgenommen.

fluidOps bietet mit Information Workbench eine Smart Data Plattform für das Management von Rechenzentren und Clouds und die Umsetzung von Internet of Things-Anwendungen. Im Rechenzentrumsumfeld schaffen Unternehmen mit den Produkten von fluidOps Transparenz, konsolidieren ihre Datenbasis, analysieren vorhandene Ressourcen, verhindern Engpässe und Ausfallzeiten und kennen jederzeit den Status ihrer Kapazitäten. Ferner bauen und betreiben sie komplexe Anwendungsszenarien in Private, Public und Hybrid Cloud-Umgebungen und bieten Services vollautomatisiert an.

„Wir freuen uns auf eine aktive Zusammenarbeit mit dem VIRZ. Wir stellen den Mitgliedern unsere technologische Innovationskraft im Rechenzentrums- und Cloud Management zur Verfügung und unterstützen mit konkreten Lösungen bei aktuellen Fragestellungen“, erklärt Stephan Friedlein, Director Partner & Solution Business, fluidOps.

VIRZ fördert den konstruktiven Erfahrungsaustausch zwischen Planern, Errichtern, Herstellern und Betreibern von Rechenzentren, ermöglicht den Mitgliedern Zugang zu einem nationalen Expertenpool und berichtet im Rahmen der konstruktiven Dialoge regelmäßig über den aktuellen Stand von Normen und Standards aus dem Rechenzentrumsumfeld.

Über fluid Operations – Semantifying Business

Die 2008 gegründete fluid Operations® AG (fluidOps) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien. Zum Produktportfolio zählen Information Workbench®, die Smart Data Plattform, eDataCenterAnalyzer™, die App für Transparenz im Rechenzentrum und eCloudManager®, die praxiserprobte Cloud Management App.

Anwender realisieren zukunftsweisende Geschäftsmodelle auf Basis von Smart Data sowie innovative Einsatzszenarien im Rechenzentrum und IoT-Umfeld. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Innovationskraft des Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Kunden sind renommierte Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Telekommunikation, IT, Medien, Gesundheit & Life Sciences sowie öffentliche Einrichtungen. Die fluid Operations AG hat ihren Hauptsitz in Walldorf, Baden. Weitere Informationen unter www.fluidops.com