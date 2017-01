fluidOps stärkt Marktpräsenz mit neuem Partnerprogramm

31. Januar 2017, Walldorf – Die fluid Operations® AG (fluidOps), ein führendes Unternehmen im Bereich der semantischen Technologien, startet mit einem neuen Partnerprogramm in das neue Geschäftsjahr.

Es zielt darauf ab, dass Partner ihre Kunden mit den Technologien und Lösungen von fluidOps unterstützen und mit Smart Data neue Perspektiven eröffnen.

Das Partnerprogramm ist mehrstufig aufgebaut und orientiert sich an den unterschiedlichen Geschäftsmodellen bereits bestehender und potenzieller Partner. Lösungen und Services sind gezielt auf die Anforderungen von VARs/Vertriebspartner, Systemintegratoren/Consultingpartner, ISVs/OEMs und Technologiepartner zugeschnitten.

Das Programm richtet sich an Partner mit Expertise in den Bereichen Data Management und Internet of Things (IoT) sowie Data Center und Cloud Management. Im Bereich Data Management und IoT stellt fluidOps Partnern und deren Kunden mit Information Workbench® eine leistungsstarke Plattform bereit, die von der Integration bis hin zur Realisierung von Smart Data-Anwendungen sämtliche Funktionalitäten bietet. Sie unterstützt Partner und deren Kunden bei der digitalen Transformation und der Abbildung zukunftsfähiger und innovativer Industrie 4.0 und IoT Anwendungsfälle. Im Bereich Data Center und Cloud Management bietet das Unternehmen Partnern und deren Kunden mit eCloudManager® eine Cloud Management App zur Steigerung der Produktivität und des Automatisierungsgrads – auch in Hybrid Cloud Umgebungen. Die notwendige Transparenz im Rechenzentrum schafft eDataCenterAnalyzer™.

„Industrie 4.0, Cloud Computing, IoT, Digitalisierung und Big Data – diese Themen bieten Partnern und deren Kunden die Chance, ihre Position am Markt mit neuen Konzepten und Geschäftsmodellen zu stärken.

fluidOps ist technologisch und produkttechnisch für diese Herausforderung bestens aufgestellt. Unser Ziel ist es, über Partner im Markt zu skalieren und die Partnerschaft für beide Seiten gewinnbringend zu gestalten“, erklärt Stephan Friedlein, Director Partner & Solution Business, fluidOps.