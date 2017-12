godesys ERP 5.6 Release 3 ebnet den Weg zu Prozessexzellenz

Mainz, 12. Dezember 2017 – godesys erweitert seine preisgekrönte ERP-Lösung godesys ERP um wertvolle Features, damit sich Unternehmen im digitalen Wettbewerb auch in Zukunft behaupten können.

Mit dem neuen Release 3 der Version 5.6 setzt der Mainzer Software-Experte seinen Fokus auf drei große Themen: Mobilität, Prozessexzellenz sowie Omni-Channel-Management. Darüber hinaus wurde die Benutzerfreundlichkeit der Lösung weiter optimiert.

Die Digitalisierung macht keinen Unterschied zwischen Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen. Daher gehören effiziente Prozesse, vorbildliche Usability und Kundenzentrierung sowie die Option, ERP-Anwendungen auch mobil nutzen zu können, zu den erfolgskritischen Erfordernissen, die godesys ERP 5.6 mit den neuen Features des Release 3 adressiert. Benutzerfreundlichkeit beginnt bei der grafischen Darstellung von Bildschirminhalten. Um dem Portal eine noch modernere Oberfläche zu geben und den Anwendern das Handling zu erleichtern, wurden die grafische Darstellung modernisiert und die Windows-Module optisch angepasst. Eine klare Farbgebung und neue, deutlichere Symbole vereinfachen die Orientierung im System und sorgen für noch mehr Produktivität.

Mit godesys Mobile haben Mitarbeiter alles in der Hand

Mit dem neuen Release 3 erhalten Anwender nicht nur eine optimale Softwareunterstützung im Büro, sondern können Daten noch schneller und flexibler unterwegs abrufen und bearbeiten. Die drei neuen To Go-Anwendungen umfassen: godesys Mobile Sales, godesys Mobile Time und godesys Mobile Service. godesys Mobile Sales ist das perfekte Vertriebswerkzeug. Die App macht sämtliche Daten aus godesys CRM auf mobilen Endgeräten verfügbar und stellt so höchste Effizienz sicher. godesys Mobile Time ist das optimale Tool für projektgetriebenes Business. Mitarbeiter können ihre Arbeitszeit ortsunabhängig erfassen, wodurch Unternehmen Projekte immer im Blick haben und diese schnell und zentral abrechnen können. Mit godesys Mobile Service haben Servicemitarbeiter stets alles im Blick – ob Informationen zum Serviceauftrag, die Erfassung von Ersatzteilen oder die mobile Generierung neuer Einsätze. Mit dieser App sorgen Unternehmen für noch mehr Kundenzufriedenheit. Alle mobilen Anwendungen laufen dank des bewährten godesys open business framework auf sämtlichen gängigen Smartphones und Tablets (iOS und Android) und können auch offline genutzt werden.

Flexible Plattform für Online-Geschäft und mobile Vernetzung

Gerade mit Blick auf den Online-Handel profitieren godesys ERP-Anwender von der neu geschaffenen Möglichkeit, Angebote als Webseite abzulegen. Ausdrucken und einscannen war gestern! Kunden können ab sofort die für sie interessanten Angebote bequem per Link aufrufen, was dem Anbieter wiederum eine Basis für aussagekräftige Auswertungen des Kundenverhaltens verschafft. Viele Unternehmen realisieren Abschlüsse und Umsätze nicht allein stationär, sondern im Außendiensteinsatz bei Kunden und Partnern. Mithilfe der umfangreichen mobilen Funktionen von godesys Mobile CRM lassen sich Kontakte, Termine und Aufträge effizient unterwegs via Smartphone managen und in Geschäftserfolge ummünzen.

Maßgeschneiderte Automation erzeugt schlanke Prozesse

Dem wachsenden Bedarf moderner Unternehmen nach vernetzten, automatisierten und integrierten Prozessen, tragen weitere neue Systemfeatures Rechnung wie beispielsweise die Möglichkeit, via Windows oder das godesys Open Enterprise Portal interne oder projektbezogene Beschaffungsvorhaben als Bestellanforderungen zu erfassen und zu verfolgen. Zudem können innerhalb des Portals, das Anwendern einen einfachen, rollenbasierten Zugriff über beliebige Webbrowser ermöglicht, mittels Deep Link bestimmte Vorgänge wie etwa Calls direkt geladen werden. Um das Management elektronischer Kommunikation effizienter zu gestalten, sorgt ein Infoserver dafür, dass eingehende E-Mails automatisch einem Vorgang zugewiesen und archiviert werden können.

Effizienz durch integriertes Dokumentenmanagement

Tagtäglich steigt die Flut an Daten, die von außen auf das Unternehmen einströmen – angefangen bei E-Mails über Auftragsbestätigungen bis hin zu Rechnungen. Da jedes einzelne Dokument Teil eines übergeordneten Geschäftsprozesses ist, ist es von zentraler Bedeutung, dass sich das Dokumentenmanagementsystem (DMS) nahtlos in bestehende Prozesse integriert und diese sinnvoll ergänzt. Einer der effektivsten Hebel in Richtung Prozessautomatisierung ist daher die konsequente Nutzung eines modernen DMS. Mit godesys Documents können Anwender sich die Wettbewerbsvorteile der Digitalisierung noch einfacher zunutze machen. Sie verkürzen Bearbeitungszeiten, steigern die Produktivität und schaffen mehr Prozesstransparenz. Darüber hinaus stellt das Modul eine revisionssichere Datenverwaltung sicher und senkt das Risiko von Datenverlusten auf ein Minimum.

„Für Unternehmen bemisst sich Digitalisierungserfolg nicht allein am technisch Möglichen, sondern vor allem an den konkreten Anforderungen von Endkunden und Anwendern. Dort entfalten wegweisende Lösungen ihren Mehrwert und erzeugen Effizienzgewinne“, erklärt Godelef Kühl, Gründer und Vorstandsvorsitzender der godesys AG. „In puncto Kundenorientierung und Mobilität ganz neue Wege zu beschreiten, war unser zentraler Ansporn, die neuen Funktionen für das Release 3 von godesys ERP 5.6 umzusetzen – ein Ansatz, der seinen Nutzen für Geschäftsmodelle in vielen verschiedenen Branchen tagtäglich unter Beweis stellt.“

Weitere Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten des Release 3 von godesys ERP 5.6 unter: http://www.godesys.de .