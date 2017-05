godesys übernimmt Collinor: Projektmanagement-Know-how trifft auf ERP-Expertise

Projekt- und Ressourcenplanungssoftware ergänzt godesys-Angebot / Investor High-Tech Gründerfonds (HTGF) übergibt Staffelstab



Mainz, 02. Mai 2017 – Prozesseffizienz, Zukunftsorientierung, Datentransparenz, Skalierbarkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten: Das alles zeichnet sowohl die Projektmanagement-Lösungen von Collinor als auch die Geschäftssoftware von godesys aus. Nun bündeln die Collinor Software GmbH aus Köln und die Mainzer ERP-Spezialisten Erfahrungen und Produktangebot, um Kunden noch besser auf die wachsenden Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten. godesys ist eine Mehrheitsbeteiligung an der Collinor GmbH eingegangen und übernimmt auch die Anteile des High-Tech Gründerfonds (HTGF), der das Startup in seinen Anfängen finanziert hatte. Anwender profitieren durch den Zusammenschluss von flexibler und funktionsstarker Projekt- und Portfoliomanagementunterstützung gepaart mit unternehmensspezifischen ERP-, BI-, CRM- und SCM-Systemen nebst Portalen aus einer Hand.

Collinor vereint langjährige Praxiserfahrung mit technologischem Know-how. Die Software des Full-Service-Providers integriert Prozess- und Performance Management-Aspekte, maßgeschneidert auf die jeweiligen Anwenderanforderungen – ein Ansatz, den auch godesys verfolgt, und der den HTGF überzeugt hat, das junge Unternehmen zu finanzieren. Sowohl Collinor-Produkt als auch -Team waren Gründe für die Erstfinanzierung. Der HTGF fungierte als Frühphaseninvestor und übergibt den Staffelstab an godesys als Partner mit fundiertem Know-how in IT und Software-Vertrieb. Der Gründerfonds hat in den vergangenen zwölf Jahren über 460 Unternehmen aus der High-Tech Branche finanziert und erfolgreich auf den Weg gebracht.

Collinor bietet auf strategischer und operativer Ebene innovative und qualitativ hochwertige Multiprojekt-, Portfolio- und Performancemanagement-Lösungen. Sie ergänzen das Leistungsangebot von godesys optimal. Die Software ist modular aufgebaut und lässt sich nach Start mit den Basismodulen schrittweise bis zum Komplettsystem erweitern. Mittelfristiges Ziel ist es, die Collinor-Projektmanagement-Software in das godesys ERP zu integrieren.

Collinor ist seit 2005 am Markt. Kunden wie Thyssen Krupp, Siemens oder LTS Lohmann vertrauen auf die Software des Unternehmens als Teil ihrer Geschäfts-IT. Im Zuge der Übernahme durch godesys wird Collinor weiterhin unter eigenem Namen am Markt agieren. Die Collinor-Lösungen werden als OEM-Ergänzung zusätzlich in das godesys-Portfolio aufgenommen sowie Kunden und Interessenten vorgestellt. Vertrieb und Administration befinden sich in Mainz.

„Unternehmen, die langfristig erfolgreich sein möchten, müssen stets eruieren, wie sie effizienter und besser werden können. Wir möchten unseren Kunden kontinuierlich optimierte Software-Unterstützung an die Hand geben, die ihren sich ändernden Ansprüchen und Bedarfen gerecht wird. Collinor und godesys passen diesbezüglich wunderbar zusammen, und auch produktseitig ist der Zusammenschluss unserer Unternehmen ein strategischer Fit“, erklärt Godelef Kühl, Gründer und Vorstandsvorsitzender der godesys AG.

Klaus Röder, Geschäftsführer der Collinor Software GmbH, schließt sich an: „Vor allem für Kunden und Anwender ist es sehr hilfreich, dass sie nun von den Leistungs- und Funktionsstärken beider Produktportfolios profitieren können. Eine Win-Win-Situation für all jene Unternehmen, die auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben wollen.“