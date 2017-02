hamcos IT Service GmbH, Dienstleistungen, Hohentengen, Enterprise Search, Share Point Basis

Nicht finden war gestern – heute finden Sie mit der unternehmensweiten Suche Ihre Dokumente im Unternehmen auf die selbe Art und Weise wie Google oder Bing im Internet.

Basierend auf SharePoint realisiert hamcos für Sie eine Enterprise Search Architektur, die speziell auf Ihre Unternehmensanforderungen angepasst wird.

Mit den immer größeren Datenmengen in Unternehmen wächst die Herausforderung den Mitarbeitern eine Möglichkeit zu bieten Inhalte schnell zu finden und übersichtlich zu verwalten.

Kennen Sie das? Eigentlich wollten Sie nur kurz einen Preisvorschlag o.ä. vom letzten Jahr abgleichen. Also beginnen Sie das Angebot auf dem Windows Explorer zu suchen. Nachdem Sie sich durch einige Ordner gequält haben, versuchen Sie es mit der Suche in Ihrem Dateiverwaltungsprogramm. Nach einer gefühlten Ewigkeit bekommen Sie endlich ein paar Ergebnisse. Doch beim Überfliegen der Trefferliste bemerken Sie, dass das gesuchte Dokument nicht dabei ist. Vielleicht war es wieder der Kollege oder die Kollegin, die sich nicht an die Ablageregeln gehalten hat – nein leider doch nicht. Plötzlich kommt Ihnen der Gedanke, dass der Preis vielleicht nur in einer E-Mail mitgeteilt wurde und Sie das Dokument vergeblich im Explorer suchen. Also öffnen Sie Ihr Mailprogramm und die Suche nach der Nadel im Heuhaufen geht von vorne los.

Wäre es in dem Moment nicht eine enorme Entlastung für Sie, wenn Sie auf alle Dokumente und Informationsquellen mit einem Klick zugreifen könnten? Im Internet kann das mit der Hilfe von Suchmaschinen jedes Kind.

Mit der unternehmensweiten Suche von hamcos gehören lästige Suchvorgänge der Vergangenheit an!

Wir stellen Ihnen eine benutzerfreundliche Webseite mit einem Suchfeld zur Verfügung. Ähnlich wie bei Google geben Sie einfach Ihre Suchbegriffe ein, drücken Enter und erhalten in Sekundenschnelle eine passende Trefferliste mit Ergebnissen, sowohl aus Explorer als auch aus Ihrem Mailprogramm. Mit einem Klick können Sie nun das Dokument mitsamt der Anwendung öffnen.

Natürlich stimmt es: „Wer sucht, der findet!“ Doch Studien belegen, dass es für Unternehmen eindeutig günstiger ist, wenn sie finden anstatt zu suchen. Das Fraunhofer Institut IAO hat in seiner Office 21 Studie aufgezeigt, dass Mitarbeiter mindestens zwei Stunden in der Woche für die Suche nach bereits vorhandenen Informationen aufwenden.

Eine unternehmensweite Sucheinrichtung (auch Enterprise Search genannt) wird Ihre Datenfindung beschleunigen. So müssen sich Ihre Mitarbeiter nicht mit unnötigen Suchen aufhalten, sondern können effektiv ihre eigentliche Arbeit erledigen.

Ihre Vorteile mit Enterprise Search auf SharePoint Basis

Viele Unternehmen arbeiten heute mit verschiedenen Suchfunktionen für diverse Ablagestellen, wie Mailprogramme, Dokumenten Managementsysteme, ERP-Systeme und natürlich das World Wide Web. Mit einer unternehmensweiten Suche finden Sie alle Dokumente aus diesen Systemen auf einen Klick. Dabei profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

Benutzerdefinierte Filter

Durch die filterbasierende Suche wird der Anwender nicht von unzähligen Ergebnissen erschlagen, sondern erhält eine übersichtliche und schlanke Ergebnisliste.

Schnelle Ergebnisse

Der Anwender erhält nach kürzester Zeit einen Überblick über die gefundenen Dokumente.

Einfache Bedienung

Das ist besonders wichtig, da Enterprise Search für alle Mitarbeiter zugänglich ist und es auch für Mitarbeiter ohne IT Hintergrundwissen verständlich sein muss.

Internetsuche

Wenn gewünscht kann sich der Mitarbeiter gleichzeitig auch die Ergebnisse aus dem Internet anzeigen lassen.

Zuverlässig und stabil

hamcos bietet Ihnen Entrprise Search – ausfallsicher und ohne großen Wartungsaufwand.

Microsoft SharePoint beinhaltet sehr hilfreiche Suchfunktionen, die große Datensätze verarbeiten können. Jedoch werden in der Praxis nicht alle suchrelevanten Inhalte in SharePoint abgelegt. Eine unternehmensweite Suche benötigt weitere Funktionen, die auf alle Quellen zugreift und unterschiedliche Dokumententypen sinnvoll vergleicht.

Technische Anforderungen

Mindestens Windows Server 2012 R2

SharePoint Enterprise

Microsoft Hardware- und Softwareanforderungen SharePoint 2013

Microsoft Hardware- und Softwareanforderungen SharePoint 2016

SQL Server Standard

Microsoft Hardware- und Softwareanforderungen SQL Server 2014

Microsoft Hardware- und Softwareanforderungen SQL Server 2016

Lassen Sie sich von hamcos beraten!

Basierend auf SharePoint plant hamcos für Sie eine Enterprise Search Architektur, die speziell Ihren Unternehmensanforderungen entspricht. Nach einer genauen Schnittstellen-Prüfung in Ihrer IT-Umgebung beraten wir Sie gerne darüber, welche Enterprise Search Lösung in Ihrem Haus am besten geeignet und umsetzbar ist. Ihr hamcos Team ist gerne für Sie da – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!