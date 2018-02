iGrafx auf dem 5. Prozessmanagement-Kongress der BPM&O

Karlsfeld bei München, 21. Februar 2018. iGrafx, einer der führenden Anbieter von Business Process Management (BPM)-Lösungen, ist auch dieses Jahr wieder auf dem Kongress „CPOs@BPM&O“ der BPM&O GmbH in Köln vertreten.

Am 01. und 02. März 2018 treffen sich dort über 150 Teilnehmer, um sich über die aktuellsten Prozessmanagementvorhaben und -trends auszutauschen und zu informieren.

Die BPM&O veranstaltet zum fünften Mal ihren Prozessmanagement-Kongress „CPOs@BPM&O“,

der sich an Verantwortliche für die Umsetzung von Prozessmanagement und Prozessoptimierungs-vorhaben, Chief Process Officers (CPOs), Chief Information Officers (CIOs) und Chief Digital Officiers (CDOs) richtet. Gemäß dem Motto „Prozessmanagement & Agile Organisationen“ erwarten die Teilnehmer neben exklusiven Workshops auch viele Experten-Vorträge zu den neuesten BPM-Trends sowie spannende Diskussionen und reger Austausch.

iGrafx wird auf dem Kongress beide Tage mit einem Stand vor Ort sein und die neuesten BPM-Lösungen des Unternehmens präsentieren. Neu ist etwa das erweiterte Lizenzmodell von iGrafx, das über eine einfache und intuitive rollenbasierte Lizenzierung verfügt.

Da die Rollenzuweisung für den Erfolg von BPM-Projekten essentiell ist, spiegelt die neue Lizenzierung der iGrafx Software die vier wichtigsten Nutzergruppen wider, die in BPM-Initiativen involviert sind: Viewer, Collaborator, Designer und Architect. Dies bildet das Rückgrat der gesamten iGrafx Umgebung und liefert den richtigen Anwendern stets die richtige Funktionalität zur richtigen Zeit. Aber auch zu der neuen Verfügbarkeit von iGrafx in der Cloud, die sich noch individueller als vorher den Bedürfnissen der Kunden anpasst, werden die iGrafx Experten auf dem Kongress Rede und Antwort stehen.

Exklusive Einblicke bekommen die Besucher außerdem in die GDPR Lösung von iGrafx. Diese wird die Kunden bei allen Neuerungen und Änderungen in Folge der EU Datenschutz-Grundverordnung unterstützen und in Kürze offiziell vorgestellt. Das Unternehmen präsentiert diese und weitere Lösungen auf dem Prozessmanagement-Kongress am 01. bis 02.

März 2018 in der Flora Köln und freut sich auf spannende Gespräche.