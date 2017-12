iPhone X Hype beeinflusst Handyhüllenmarkt

Lange Schlangen vor Apple Stores bei dem Verkauf eines neuen iPhones sind inzwischen keine Überraschung mehr.

Auch zum Verkaufsstart des iPhone X Anfang November campten die Menschen teilweise vor den Apple Stores, um sich direkt ein iPhone X sichern zu können.Mit Folgen. Die Lieferzeit für iPhone X Erwerber verschob sich online wie in Läden direkt um einige Wochen. Der Grund: die zurzeit hohe Nachfrage.Doch nicht nur das iPhone X ist zurzeit sehr beliebt, auch der Handyhüllenmarkt spürte die Auswirkungen des Hypes. So auch die Marke BULLAZO.Die iPhone Hüllen für das iPhone X waren zwischenzeitig komplett ausverkauft. Bereits nach wenigen Wochen im Vorverkauf wurde Resümee gezogen „Wir hatten wirklich keine Hüllen mehr auf Lager. Die Nachfrage war wirklich unglaublich und die Kunden begeistert.“ So Matthias Vrieler, Geschäftsführer und Gründer von BULLAZO. Kurzerhand musste der Lagerbestand wieder neu aufgefüllt werden.Kunden möchten das OLED Display, welches fast bis zu den Ecken geht, schützen und das nicht erst seit Stiftung Warentest vor der Zerbrechlichkeit des iPhone X warnt. Nicht nur außen kann dabei das iPhone durch die Handyhülle geschützt werden, sondern BULLAZO nutzt gezielt ein weiches Mikrofaserfutter für die Innenseite, um auch diese vor Kratzern zu schützen.Ein weiterer Faktor für die iPhone Hüllen stellt das Design dar. Die Hülle sollte möglichst dünn und fein für viele Nutzer sein. „Wir setzen bei unseren iPhone Hüllen auf Lederschutz und extra flaches Design. Die Hülle unterstützt das elegante Design des iPhones.“, so Vrieler.

Die Spekulationen über die Veröffentlichung neuer iPhones im nächsten Jahr beeinflussen dabei den Verkauf der iPhone X Hüllen nicht. Auch dann darf wieder davon ausgegangen werden, dass die Schlangen vor den Apple Stores länger werden.