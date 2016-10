iSmartAlarm Spot - intelligente und flexible WLAN-HD Sicherheitskamera für Zuhause

26. Oktober 2016 – iSmartAlarm stellt mit dem Modell Spot eine intelligente und flexible WLAN-HD Sicherheitskamera für Zuhause vor.

Die Kamera misst nur 50 x 50 x 56 mm und wiegt nur 100 Gramm. Dank dem schicken Design und der geringen Größe lässt sich Spot unauffällig überall im Haus anbringen. Ob in Verbindung mit dem Home Security System von iSmartAlarm oder als Stand-alone-Lösung, Spot lässt sich mit der integrierten Magnetplatte unkompliziert im Regal oder an der Wand befestigen und ist im Nu einsatzbereit. Mit Spot kann der Anwender jederzeit Aktivitäten und Bewegungen Zuhause über das Smartphone beobachten und aufzeichnen. Der Zugriff auf die Bilder der Überwachungskamera mit 4-fach digitalem Zoom ist über die kostenlose iSmartAlarm App für iOS oder Android von jedem Ort der Welt via Internet möglich. iSmartAlarm Spot ist zum Preis von 99,95 Euro inkl. MwSt. ab sofort im Handel erhältlich.

Mittels kostenloser iSmartAlarm App lässt sich die Überwachungskamera Spot über das Smartphone bedienen.

iSmartAlarm Spot - intelligente und flexible Sicherheitskamera für Zuhause

Falls Aktivitäten, ob am Tag oder in der Nacht, können als 720p HD-Video oder Foto dokumentiert werden. Über die neue iSmartAlarm Kamera Spot kann der Anwender nicht nur zusehen und mithören, sondern – dank dem integrierten 2 Wege-Kommunikationssystem - auch mit der überwachten Umgebung kommunizieren. Der Sichtbereich von bis zu 130 Grad lässt sich durch den Einsatz mehrerer Kameras für die komplette rundum Sicht erweitern. Selbst Zeitrafferaufnahmen sind möglich. Die Datenübertragung erfolgt drahtlos über eine WiFi-Verbindung. Ein Cloud-Speicher für bis zu 10 Minuten Videomaterial steht kostenlos zur Verfügung. Alternativ kann das Bildmaterial auf einer optional erhältlichen MicroSD-Karte (bis zu 64 GB) direkt im Gerät gespeichert werden. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein eingebauter Bewegungs- und Geräusch-Detektor, der die Kamera automatisch aktiviert und eine Benachrichtigung versendet. Im Lieferumfang ist ein schlankes 1,8 m langes Micro-USB-Kabel und das Netzteil für die Stromversorgung enthalten.



Nähere Informationen zur iSmartAlarm Spot sind unter www.ismartalarm.com erhältlich.

Aktuelle Bezugsquellen

Für Endkunden: Cyberport und Amazon

Für Reseller über die Distribution: Comline