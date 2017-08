igniti ist Silber Partner der Meet Magento Association

Jena, 21. August 2017 - Die igniti GmbH ist seit kurzem Silber Partner der Meet Magento Association.

Mit der Partnerschaft unterstützt die Jenaer Full-Service Digitalagentur die Non-Profit-Organisation für Magento-Händler, -Agenturen und -Entwickler.Als langjähriger Magento Implementierungsdienstleister verfügt die igniti über ein großes Portfolio an erfolgreich konzipierten und realisierten Onlineshops auf Basis der Open Source und Enterprise Onlineshop-Software Magento 1 und Magento 2. Die Jenaer E-Commerce Spezialisten unterstützen ihre Kunden bereits ab der ersten Idee: von der Strategie und Konzeption über die Kreation und Implementierung bis hin zur Weiterentwicklung des Magento Onlineshops. Auch für die permanente Betreuung im Shop-Management steht die igniti ihren Kunden als kompetenter Partner zur Seite.Zahlreiche Onlineshop-Projekte konnten die Experten der igniti bereits realisieren, jüngst z.B. den Onlineshop der „Backfreunde“. Auf Basis von Magento 2 wurde der B2C-Onlineshop sowie das B2B-Händlerportal „RBV Birkmann“ komplett neu konzipiert und technisch überarbeitet.

„Magento ist für unsere Kunden die ideale Lösung, da die Shops dank zahlreicher Features, Updates und Upgrades individuell an die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Wünsche angepasst und erweitert werden können. Wir freuen uns daher, als Teil der Magento-Community den nächsten großen Schritt zu gehen und als Silber Partner unter anderem die Meet Magento Association unterstützen zu können“, so Frank Rub, Geschäftsführer der igniti GmbH.



Die Meet Magento Association (MMA) wurde gegründet, um alle Akteure rund um Magento in ihrem täglichen Business zu unterstützen und miteinander zu vernetzen: Online-Händler, Entwickler, Servicedienstleister und Systemintegratoren. Die MMA erschließt neue Magento-Märkte weltweit und unterstützt Unternehmen in der Implementierung von Cross-Border-Trade-Strategien. Sie ist außerdem Ausrichter der Eventreihe Meet Magento, die inzwischen in über 40 Ländern weltweit organisiert wird und Insider aus dem E-Commerce- und Magento-Umfeld miteinander verbindet sowie Wissen vermittelt.

Im Zuge der Partnerschaft erweitert die igniti ihre Kapazitäten für kommende Projekte und ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Mitarbeitern in allen Bereichen der Software-Entwicklung.