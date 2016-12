in-tech stellt 100sten Mitarbeiter in den USA ein

US-Niederlassung verzeichnet signifikantes Wachstum in den letzten drei Jahren

Christoph Schönmetzler, Geschäftsführer von in-tech Automotive Engineering

Garching im Dezember 2016 – Das Engineering-Unternehmen in-tech gibt bekannt, dass der US-Hauptsitz in Greer, South Carolina seinen 100sten Mitarbeiter eingestellt hat. Angefangen mit nur fünf Mitarbeitern im Jahr 2013, hat das US-Unternehmen in den letzten drei Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet. Mit ursprünglichem Fokus auf Elektronikentwicklung in der Automobilindustrie, hat in-tech sein Know-how kontinuierlich auch auf die Bereiche Maschinen- und Software-Engineering ausgeweitet und begleitet zahlreiche Projekte im In- und Ausland. „Wir sind sehr erfreut über unser permanentes Wachstum und freuen uns über kommende Projekte, die wir mit unserem nun 100-köpfigen Mitarbeiterstamm umsetzen können. Dabei setzen wir auf freundschaftliche Beziehungen unter allen unseren Angestellten, denn auf dieser Basis wurde auch die US-Niederlassung ins Leben gerufen“, so Christoph Schönmetzler, Geschäftsführer von in-tech Automotive Engineering.

Der US-Hauptsitz von in-tech Automotive Engineering befindet sich in der Innenstadt von Greer, South Carolina, welche der Mittelpunkt von einer großen Anzahl von Automobil-OEMs und -Zulieferern in der Region ist und auch als direkte Anlaufstelle für die südöstlich gelegenen Automotive-Zulieferunternehmen gilt. Büros in New Jersey und Kalifornien ergänzen das Niederlassungsnetz von in-tech in den USA.

Der 100ste Mitarbeiter am Standort in Greer stellt einen Meilenstein für in-tech dar und unterstreicht sowohl die mitarbeiterfreundliche Firmenkultur als auch das innovative Arbeits- und Projektfeld. „Ich habe immer den Wunsch gehabt mein Know-how im Bereich Automotive Engineering einzubringen und habe mich nicht davor gescheut für in-tech meinen neuen Wohnsitz um 900 Meilen zu verlegen“, so Mitarbeiter Christopher Collins.

Der Hauptsitz von in-tech befindet sich in Deutschland. in-tech startete im Jahre 2002 als Startup mit Sitz in München.

Der Fokus wurde auf langfristige Service-Verträge gelegt. Durch seine einzigartige Unternehmenskultur und die zielstrebige Innovationsfreudigkeit, befindet sich das Unternehmen stetig auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt mittlerweile weltweit über 800 Mitarbeiter. Mit der Gründung des Tochterunternehmens in-tech industry im Jahr 2015, weitete das Unternehmen sein Portfolio auch auf Hightech-Industrie 4.0 Lösungen aus. Smarte Maschinenparks, vernetzte Produktionsanlagen und intelligente Gebäudeautomation für Kunden in Branchen Maschinenbau, Automotive und dem Transportwesen gehören mittlerweile zu Standarddienstleistungen des Engineering-Spezialisten.