it-sa - 12 auf einen Streich: IT-Security-Trends, Innovationen und Caipis bei Exclusive Networks

Exclusive Networks auf der it-sa 2016: Halle 12, Stand 401 München, 5. Oktober 2016. Sein breit aufgestelltes IT-Security-Portfolio präsentiert Exclusive Networks in diesem Jahr auf der it-sa mit 12 Herstellerpartnern.

Technologisch führende und innovative Lösungen auf höchstem Niveau, die Unternehmen bei ihrer IT-Sicherheit und der Organisation von Netzwerken und Datacentern unterstützen. Networking und die Messe Revue passieren lassen beim gemütlichen Come-together mit den legendären Caipi-Tüten beschließen den Messetag.

Exclusive Networks verfolgt mit seiner "Disruptive Distribution"-Strategie einen guten Weg, seine Geschäftsaktivitäten breit aufzustellen und weiter auszubauen: Auf- und Ausbau verschiedener Segmente (z.B. Security, BigTec), das umfassende Portfolio, die ausgewählten Hersteller von hochqualitativen Lösungen und die vielfachen ergänzenden Dienstleistungen. Ein Angebot, das nicht nur die Reseller begeistert, sondern auf das auch Hersteller gerne setzen. Das spiegelt sich auch in den zuletzt von der Exclusive Group veröffentlichen Umsatzzahlen, 575 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2016, wider.

Mit einer großen Palette seiner Herstellerpartner geht der Value Added Distributor in diesem Jahr bei der it-sa an den Start. Etablierte Hersteller und junge Entwickler innovativer Next-Generation-Technologien bieten qualitativ hochwertige und leistungsfähige IT-Lösungen für Unternehmen, um diese vor Cyberangriffen zu schützen oder bei der Transformation von Datacentern zu unterstützen.

Für Fachhändler und Endkunden bietet die it-sa eine gute Möglichkeit, sich direkt vor Ort bei den Experten, Hersteller und Produktmanager, am Exclusive-Networks-Stand über die neuesten Trends und technisch führende Lösungen zu informieren. Und am Dienstag und Mittwoch lässt sich ab 16.30 Uhr der Messealltag bei einem gemütlichen Come-together mit Networking und erquickenden Caipis ausklingen lassen.

Exclusive Networks und Partner auf der it-sa

Aerohive Networks: Next Generation WLAN. Professionelles, zentral managebares WLAN - durch den Schwarmansatz - ohne WLAN-Controller.

Avecto: Enterprise-Endpoint-Lösungen. Moderne Sicherheitslösungen zur Absicherung im Endgeräte-Bereich.

Balabit IT Security: Contextual-Security-Technologien: System- und Applikations-Log-Management, Lösungen in den Bereichen Privileged User Monitoring und User Behavior Analytics. Unzulässige Aktionen werden in Echtzeit erkannt und unterbunden.

Exabeam: Security-Intelligence-Lösung für umfassende Analysen des Nutzerverhaltens (User Entity Behaviour Analytics).

F5 Networks: Marktführer im Bereich Application Delivery Networking (ADN) für die sichere, zuverlässige und schnelle Bereitstellung von Anwendungen.

Fortinet: High-Performance-Netzwerksicherheit. Breites Produktportfolio von ASIC-beschleunigten Multifunktions-Sicherheitslösungen über Switches und WLAN-Access-Architekturen bis hin zu Authentifizierungs- und Reporting-Lösungen.

Greenbone Networks: Hochsichere, deutsche Appliance-Lösung identifiziert Sicherheitslücken in der Unternehmens-IT und bewertet deren Risikopotenzial.

Ixia: Führender Anbieter von Application Performance und Security-Resilience-Lösungen. Die "Visibility"-Lösungen von Ixia gewährleisten eine solide Netzwerk-Visibility-Architektur, die durch die drei Phasen Daten korrelieren, Aggregieren und Filtern erreicht wird.

LogRhythm: Security-Intelligence-Lösungen. Software und Appliances übernehmen in Echtzeit und über eine einzige Managementkonsole Monitoring und Management aller gelieferten Log- und Event-Meldungen (SIEM).

Netskope: Lösungen zur Absicherung von Cloud-Anwendungen. Die Netskope Active PlatformTM liefert umfassende Transparenz und ermöglicht die Erfassung und granulare Kontrolle zugelassener sowie unbekannter Cloud-Apps.

Palo Alto Networks: Next-Generation-Firewall-Systeme und Pionier der inhaltsabhängigen Netzwerkkontrolle.

SentinelOne: Endpoint-Security. Endpoint-Protection-Lösungen liefern einen Schutz in Echtzeit auf Basis von maschinellem Lernen und intelligenter Automatisierung.



Über die Exclusive Group

Die Exclusive Group ist ein Value Added Services- und Technologieunternehmen (VAST), welches das Wachstum disruptiver und innovativer Technologien weltweit beschleunigt. Die Mitarbeiter fühlen sich den ambitionierten Wachstumsvorgaben seiner IT-Herstellerpartner verpflichtet und sind motiviert von einer Kultur von Unternehmertum und nachhaltigem Wachstum.

Mit mehr als 50 Niederlassungen in fünf Kontinenten und einer Präsenz in über 100 Ländern verfügt die Exclusive Group über alle wesentlichen Elemente für erfolgreichen Marktzugang und -wachstum. Unter der Bezeichnung ,Disruptive Distribution' hinterfragt die Exclusive Group stetig das traditionelle VAD-Modell, um Werte neu zu definieren und Differenzierung zu schaffen - mit seinem Cybersecurity-Brand Exclusive Networks und der Marke Big Technology, einer Business Unit, die sich mit der Transformation von Datacentern befasst. Ergänzt wird dies durch leistungsfähige und innovative Global Services für Projektentwicklung und -support (ITEC) sowie umfassenden Geschäftsleasing-Angeboten durch Exclusive Capital.

Über Exclusive Networks

Exclusive Networks ist der ,Go-to' Value Added Distributor für schnelleren Markteintritt und Wachstum mit innovativen Technologien in den Bereichen IT-Sicherheit, Netzwerk und Infrastruktur. In den einzelnen Ländern bietet Exclusive Networks spezialisierten Technik- und Marketing-Support, der Mehrwert schafft, kombiniert mit dem Volumen und der Reichweite eines globalen Distributors. Darauf verlassen sich Reseller bei Exclusive Networks, um ihre Verkaufschancen in der sich verändernden Technologielandschaft zu verbessern und neue Umsätze zu generieren.

Unter der Bezeichnung ,Disruptive Distribution' hinterfragt Exclusive Networks stetig das traditionelle VAD-Modell, um Werte neu zu definieren und Differenzierung zu schaffen.

Hierzulande agiert die Exclusive Networks Deutschland GmbH mit über 80 Mitarbeitern und Niederlassungen in Münster, München und Berlin.

Exclusive Networks ist ein Unternehmen der Exclusive Group.

http://www.exclusive-networks.com/de

