jemix GmbH: Neuer Firmenauftritt und erweitertes IT-Dienstleistungsangebot des Apple Spezialisten für Unternehmen

Berlin, 06.06.17: Um Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung in den Bereichen Digitalisierung und IT-Sicherheit einen umfassenden Service anbieten zu können, hat die jemix GmbH ihr Dienstleistungsangebot ausgebaut und dies zum Anlass genommen, ihren Firmenauftritt neu zu gestalten.

Neuer Firmenauftritt:

Das 2012 von Jeremias Müller gegründete IT-Systemhaus spezialisierte sich mit dem Angebot von Managed IT-Services als erster in Deutschland auf Apple Netzwerke im Businessbereich.

Die Nähe zu den Apple Produkten spiegelt sich in dem neuen Logo und in der nutzenorientierten Menüführung der neuen Webseite wieder. Besucher erhalten auf der Startseite einen Überblick des Leistungsangebotes und können von dort schnell den von ihnen gesuchten Themenbereich ansteuern. Zu den Kernkompetenzen der Apple-Experten zählt das Management komplexer IT-Systeme inklusive mobiler Endgeräte, die Inventarisierung, Lizenzmanagement und das Monitoring, Internet Telefonie sowie die Unterstützung im Bereich cloudbasiertes Arbeiten in der Mac-Welt.

Kernkompetenz von Managed Services ergänzt:

Ganz aktuell hat jemix ihr Leistungsspektrum in den strategischen Feldern IT-Sicherheit, orts- und geräteunabhängige Zusammenarbeit (Collaboration) sowie branchenspezifische All-in-one-Kassenlösung für lokale Shopbetreiber mit gezielten Partnerschaften ausgebaut.

Im Bereich IT-Sicherheit rundet Seafile Professional das bisherige Angebot ab. Seafile verschlüsselt Dateiinhalte mittels Kryptografie direkt am Rechner, also bevor die Datei via Internet versendet wird. Damit lohnt sich Datendiebstahl nicht mehr, weil der Inhalt ohne Decodierungsschlüssel nicht verwertbar ist.

Mit Kerio Connect bietet jemix kleineren Unternehmen, Start-ups und Einzelgesellschaften eine professionelle und zugleich kostengünstige Alternative zu den bekannten Inhouse Standardlösungen für Mail und Zusammenarbeit an.

Und mit der All-in-one iPad-Kassenlösung von Inventorum können Ladenbesitzer einfach und rechtskonform alle relevanten Geschäftsprozesse digital abbilden.

„Bei der Wahl der Partnerschaften haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass die angebotene Lösung auf die Besonderheiten des Apple-Betriebssystems abgestimmt ist.“, begründet Jeremias Müller, CEO und Geschäftsführer der jemix GmbH die Auswahl der Partnerschaften. „Dies ist uns mit den Anbietern Seafile Ltd., Kerio und Inventorum gelungen. Sie ergänzen in besonderer Weise die bereits bestehenden Partnerschaften mit Sophos und Starface, die sich im Bereich IT-Sicherheit/Firewall und Telefonie als ausgesprochen Mac-kompatibel erwiesen haben. Alle angebotenen Lösungen sind entweder plattformübergreifend oder wie die Kassenlösung für Shopbetreiber von Inventorum direkt für iOS programmiert.“

Mit dem erweiterten Angebot und dem neuen Firmenauftritt empfiehlt sich die jemix GmbH nunmehr als Full-Service IT-Systemhaus für die wachsende Zahl an Unternehmen, die sich für ein Apple-orientiertes Unternehmensnetzwerk entscheiden.