k3 mapa schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2017

Wiesbaden, 25. Januar 2018. Das Geschäftsjahr 2017 war für k3 mapa sehr erfolgreich.

Die Kunden von k3 haben von dem gewissenhaften und ergebnisorientierten Beratungsansatz profitiert. 2018 hat vielversprechend für k3 begonnen, aber einige Wolken sind für die Weltwirtschaft am Horizont sichtbar.



“2017 war ein sehr erfolgreiches Jahr für unsere Kunden und für uns. Wir sind sehr stolz, dass wir neuen und existierenden Kunden geholfen haben ihre Geschäftsmodelle zu verbessern“, kommentiert Ulrike Suhr - business development manager bei k3.

Tatsächlich zeigen alle relevanten Kennzahlen für 2017 eine positive Entwicklung auf wie während der 2017 Jahresabschluss Besprechung sehr deutlich wurde: erfolgreich abgeschlossene Projekte, hohe Kundenzufriedenheit, zusätzliche Kunden und weitere k3 Partner. „Wir können aus den hohen Bewertungen der Kundenzufriedenheit und den Projekt Abschlussgesprächen schließen, dass wir unseren Kunden wirkliche Werte geliefert haben. Wir werden uns weiterhin darauf fokussieren unseren Kunden wahre Werte zu liefern“, hebt Thorsten Schuppenhauer – Partner bei k3 – hervor.



“Obwohl 2017 in der Summe ein recht erfolgreiches Jahr für die Weltwirtschaft war, sehen wir einige Wolken am Horizont und diese könnten das Klima beeinflussen – in 2018 oder erst später. Die steigenden Schulden der öffentlichen Hand, der privaten Haushalte und der Unternehmen und der überbewertete Aktienmarkt lassen die Wahrscheinlichkeit einer starken globalen Rezession kontinuierlich ansteigen.

Wir empfehlen unseren Kunden dringend diese Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen und sich darauf vorzubereiten”, erinnert Thorsten Schuppenhauer.