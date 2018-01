Ausstellung kunstBUCHaktion 45 Künstlerbücher zum Verlagsjubiläum des modo Verlages

Ausstellungsdauer: 16.2.2018 – 29.4.2018

Vernissage: Donnerstag, 15. Februar 2018, 19.30 Uhr

Begrüßung und Vorstellung des Projektes: Dieter Weber, Verleger

modo Verlag

Terlanerstr. 8, 79111 Freiburg i. Br.

Öffnungszeiten:

Mo bis Do 10 – 17 Uhr, Fr 10 – 13 Uhr und nach Vereinbarung

Eintritt frei.

--

Pressetext:

kunstBUCHaktion

Anlässlich des 20-jährigen Verlagsjubiläums bat Verleger Dieter Weber 80 Künstlerinnen und Künstler, mit denen der Verlag in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet hat, ein Künstlerbuch zu gestalten. Dafür wurden speziell gefertigte „Blindbücher“ gleicher Form und Farbe vom modo Verlag an die Künstler übergeben.

Weit mehr als die Hälfte der angefragten Künstlerinnen und Künstler reagierten und gestalteten aus einem leeren Buch ein Kunstwerk, das sie an den Verlag zurückgaben.

Im modo Verlag versammelt ist nun ein großer Schatz an Büchern, Objekten, Skulpturen: geschnitten, gebrochen, gezeichnet, gesägt, gebohrt, gemalt, geklebt, collagiert – so vielfältig wie die künstlerischen Themen und Ausdrucksformen der beteiligten Maler, Zeichner, Bildhauer und Fotografen.

Die zurückgekehrten 45 Bücher der kunstBUCHaktion sind in der gleichnamigen Ausstellung in den Räumen des modo Verlages zu sehen. Eine Auswahl wird auf der artKARLSRUHE gezeigt. Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler waren u.a.: J. Bücheler, M. Geist, A. Hüppi, C. Konrads, C. Leberer, J. Mühlenbrink, R. Schad, J. Brodwolf, A. Kocks, T. Ullrichs, W. v. Mutzenbecher, K. Mayer, W. Pokorny, Sati Zech.

Weitere Veranstaltungen zum Verlagsjubiläum des modo Verlages:

- Teilnahme an der art KARLSRUHE (22. – 25. Februar 2018)

- Verlagsfest im Mai 2018

--

