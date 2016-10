legale Räuchermischungen bestellen

Derzeit gibt es weit über 500 Onlineshops, die Räuchermischungen, Kräutermischungen und sogenannt Legal Highs verkaufen.

Allerdings ist es ratsam nur in ausgewählten Shops seine Räuchermischungen zu kaufen.

Denn überall da, wo es Geld zu verdienen gibt, sind meist die schwarzen Schafe auch nicht weit. Und tatsächlich kam es bereits vor, dass diverse Onlineshops auftauchten und ihre Räuchermischungen feil boten, diese aber nach Zahlung nie versendeten. Wer nun einen "sicheren" Shop sucht, sollte sich der Seite raeuchermischungen-bestellen.com anvertrauen.

Die Macher dieser Seite vergleichen turnusmäßig die Top 30 der deutschsprachigen Online-Headshops und sind so in der Lage, die preisgünstigsten Räucher- und Kräutermischungen dem Konsumenten zu offerieren. Das Ganze funktioniert also quasi wie eine Preissuchmaschine für Kräutermischungen.

Des Weiteren nehmen die Autoren auch die Liefer- und Zahlungsmodalitäten der einzelnen Shops genauer unter die Lupe, um so mögliche schwarze Schafe ausschließen zu können. Aber auch jeder seriöse Räuchermischung Shop hat seine Stärken und Schwächen. Auch werden alle angebotenen und später bei raeuchermischungen-bestellen.com aufgelisteten Produkte vorher eingehend getestet. Die gemachten Erfahrungen werden dann an den User dort weitergegeben. Um jeglichem Ruf einer möglichen Vorteilsannahme gänzlich auszuschließen, betreiben die Macher von raeuchermischungen-bestellen.com keinen eigenen Shop für Räuchermischungen.

Alle bei raeuchermischungen-bestellen.com vorgestellten Räucher- und Kräutermischungen fallen weder unter das in Deutschland geltende Betäubungsmittelgesetz (BtMG) oder unter dem Arzneimittelgesetz (AMG). Bei allen Produkten handelt es um sogenannte "legale Drogen" wie beispielsweise etwa Zigaretten, Alkohol und dergleichen. Aus diesem Grund ist die Bestellung und der Bezug einer solchen Mischung daher völlig legal. Allerdings sollten vor deren Anwendung und Dosierung die jeweiligen Hinweise genau durchgelesen werden.

Zu beachten gilt, dass nicht jede Sorte von Räuchermischungen gleich stark ist. Aufgrund der häufigen Verbote verändern sich oft die verwendeten Inhaltsstoffe, sodass das es für die Hersteller schon fast unmöglich ist, immer für die gleiche Wirkung zu sorgen. So kann es sein, dass trotz gleicher Dosierung, die Stärke um einiges abweicht. Das künftige "Neue psychoaktive Stoffe Gesetz" (NpSG) wird es in naher Zukunft noch um einiges schwieriger machen, weiterhin legale synthetische Cannabinoide frei zu verkaufen oder diese gar zu besitzen. Wann das neue Gesetz letztendlich rechtskräftig wird, ist noch völlig ungewiss. Da aber bereits alle politischen Gremien erfolgreich durchlaufen wurden, kann mit der endgültigen Beschließung schon Anfang November 2016 gerechnet werden.

Ob eine erneute gesetzliche Verschärfung den gewünschten Effekt erzielt, darf allerdings bezweifelt werden. Die Folge wird wohl eher eine Markteinführung von neuen Stoffen sein, die die Nachfrage der Konsumenten weiterhin befriedigen sollen. Unterschätzt wurde anscheinend bislang, dass die synthetischen Cannabinoide ständig weiter entwickelt wurden. Allerdings nahm auch gleichzeitig ihre Berechenbarkeit immer mehr ab. In einigen Räuchermischungen sind sie bereits enthalten und auch nicht verboten. Aber dennoch ist hier Vorsicht geboten, denn gesundheitliche Schäden können hier nicht in Gänze ausgeschlossen werden. Aus den Vereinigten Staaten wurden schon einige mehr oder wenige ernstzunehmende Zwischenfälle gemeldet. Ursächlich hierfür waren Räuchermischungen verantwortlich, die auf stärker wirkende Cannabinoide zurückzuführen waren. Die Dosierung dieser Räuchermischung war hingegen dieselbe, wie bei den älteren Sorten.

Aus diesem Grund sind solche verlässlichen Seiten wie raeuchermischungen-bestellen.com zukünftig für den Konsumenten eminent wichtig. Denn der Spass am Chillen soll ja letzendlich nicht verloren gehen.