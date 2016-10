mayato auf Karrieremesse Made in Berlin 2016

Berlin, 17. Oktober 2016 — Das BI-Analysten- und Beraterhaus mayato, spezialisiert auf Business Analytics, präsentiert sich am 01. Dezember auf der Made in Berlin im Postbahnhof Berlin, Straße der Pariser Kommune 8. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können Studentinnen und Studenten das Unternehmen mit Standorten in Berlin, Bielefeld, Mannheim und Wien kennenlernen und sich über berufliche Einstiegsmöglichkeiten informieren.

Zielgruppe der Karrieremesse sind Studierende und Absolventen aller Hochschulen in und um Berlin mit den Schwerpunkten Wirtschaftswissenschaft und MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Seit 2014 besteht zwischen mayato und dem Fakultäts - und Alumninetzwerk WIWEX der Humboldt Universität in Berlin eine Hochschulpartnerschaft. Die Zusammenarbeit umfasst neben Aktivitäten wie Unternehmenspräsentationen, Fachvorträgen, Case Studies und JobBoard ebenso verschiedene individuelle Recruiting- und Veranstaltungsformate. Aufgrund der guten Erfahrungen mit persönlichen Bewerbergesprächen vor Ort und im Nachgang nimmt mayato bereits zum dritten Mal teil. Weitere Informationen: Unternehmen:

mayato ist spezialisiert auf Business Analytics. Von den Standorten Berlin, Bielefeld, Mannheim und Wien aus arbeitet ein Team von erfahrenen Prozess- und Technologieberatern an Lösungen für Financial Analytics, Customer Analytics, Industry Analytics und IT Security Analytics. Analysten und Data Scientists von mayato nutzen diese Lösungen für die Ermittlung relevanter Zusammenhänge in Small und Big Data und für die Prognose zukünftiger Trends und Ereignisse. Zu den Kunden von mayato zählen namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Als Partner mehrerer Softwareanbieter ist mayato grundsätzlich der Neutralität und in erster Linie der Qualität seiner eigenen Dienstleistungen verpflichtet.

