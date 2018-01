minimalhome zeigt innovative Möbelideen für kleine Wohnungen auf der imm Cologne 2018

minimalhome bietet praktische Lösungen für ein minimales Platzangebot, mobile Möbel für ein bewegtes Leben, minimalistisch gestaltete Wohnobjekte sowie multifunktionale Möbelideen.

Sämtliche Objekte bestehen aus heimischen Massivhölzern / nachhaltigen Materialien und werden von ausgewählten deutschen Manufakturen gefertigt.

Sämtliche Entwürfe der ersten minimalhome- Kollektion stammen vom Berliner Designer Michael Hilgers.

Lernen Sie unsere innovativen Möbelideen auf der imm Cologne : Halle 3.1 / Stand 039 persönlich kennen!



Die Produkte:



The Walking Desk

Der innovative Tischbock „The Walking Desk“verfügt über eine einzigartige "zweite Etage":

Das integrierte Regal macht den Tisch zu einem funktionalen Arbeitsplatz. Wichtige Dinge können grifbereit platziert werden; auf der

Arbeitsfäche steht mehr Platz zur Verfügung. Der Schreibtisch passt daher auch für kleine Räume.

Jedes „Körperteil“ des Bockes aus heimischer Eiche erfüllt dabei eine Funktion: Die Schrittstellung der Beine bietet Bewegungsfreiheit für den Nutzer; die mit Linoleum beschichtete Tischplatte ruht auf dem Rücken; Hals und Kopf tragen das Ablagebord.

The Walking Desk: Der Schreibtisch mit Regal

[Großes Bild anzeigen]

Design: studio michael hilgers für Sudbrock Möbelhandwerk / designelements

…

saw

saw ist eine minimalistische platzsparende Ablage für Flur, Bad etc.

Der bewegliche Spiegel dient als 'Schiebetür' und rollt wie ein Sägeblatt durch eine massive Eichendiele.



Design: studio michael hilgers für Sudbrock Möbelhandwerk / designelements

…

Lena

Das minimalistische Anlehn-Möbel Lena ändert seine Funktion durch einsteckbare plug-in Elemente:

So verwandelt sich Lena von einer schlichten Konsole in einen raumsparenden Arbeitsplatz oder einen zierlichen Schminktisch.

Material: massive Eiche / Holzwerkstoff mit Melaminbeschichtung.

Design: studio michael hilgers für Sudbrock Möbelhandwerk / designelements

...



porTable

porTable ist so mobil wie unsere geliebten Endgeräte:

Im praktischen Tragegrif des kompakten Beistelltisches versteckt sich ein USB-Anschluss: So macht sich porTable überall dort nützlich, wo Smartphone, Tablet usw. geladen werden müssen.

Die extrem dünne Tischplatte aus Laminam (einem italienischen High-Tech Keramikmaterial) sowie die schlanken Beine verleihen porTable eine schlichtes luftiges Aussehen: Somit ist der praktische Beistelltisch perfekt für kleine Räume geeignet.

Design: studio michael hilgers für Massimilano

…

Passepartout

Das modulare + mobile Stapelregal Passepartout kommt ohne Schrauben, Beschläge etc. aus: Die einzelnen Module lassen sich durch eine ausgeklügelte minimalistische Verbindung blitzschnell aufzubauen, neu konfgurieren und individuell anpassen.

Die charakteristischen Rahmen aus heimischen Massivhölzern fokussieren den Blick auf den Inhalt; gleichzeitig verleihen sie der transparenten Struktur Stabilität:

Passepartout benötigt keine Rückwand und lässt sich so ideal als flexibler Raumteiler nutzen.

Material: Massivholzrahmen (Eiche, Kernbuche, Nußbaum), Multiplex mit farbiger lasierender Beschichtung

Design: studio michael hilgers for http://www.nutzholz.design

...

twofold:

twofold ist ein kompaktes Wandregal, das sich mit einem Handgrif in einen raumsparenden temporären Arbeitsplatz verwandeln lässt.

Diese multifunktionale Lösung kommt dabei völlig ohne Beschläge (z.B. Scharniere, Klappenhalter, Schnäpper usw.) aus.



Durch die Neuinterpretation einer traditionellen Holzverbindung wird twofold quasi selbst zum überdimensionalen Scharnier.

Material: Multiplex

Design: studio michael hilgers für Müller Möbelwerkstätten

...

sonoshelf:

Maßgeschneidert für Sonos Play:1 und One:

Die Konsole sonoshelf besteht aus heimischem Massivholz wird in einer erzgebirgischen Manufaktur

gefertigt.

Der Sonos-Player passt exakt die Vertiefung; integrierte Kabelführung

Material: Eiche, Nußbaum, Kernbuche

Design: studio michael hilgers for nutzholz.design

...



Ableger

Ableger ist Taschenentleerer & Bedarfs-Arbeitsplatz in einem und eignet sich somit perfekt als praktischer Helfer für schmale Flure.

Die extrem raumsparende Keilform bietet an der Oberseite eine praktische Ablagemöglichkeit für Telefon, Schlüssel, Portemonnaie usw.

Hinter der ausklappbare Arbeitsfäche mit hochwertiger Linoleumbeschichtung verbirgt sich eine funktionale Inneneinteilung mit kleiner Magnetpinwand sowie eine LED Beleuchtung mit Touch-Schalter.

Design: studio michael hilgers for Körner

...

minimalhome offers practical solutions for minimal spaces, mobile furniture for a moving life, minimalistic living objects and multifunctional furniture ideas.

All products are made from local solid wood /sustainable materials by selected medium-sized german manufacturers.

The frst minimalhome collection was developed by the Berlin based Designer Michael Hilgers

Come and visit us @ imm Cologne : Hall 3.1 / Stand 039 !



Our products:



Walking Desk

The Walking Desk comes with an unique 'second floor':

The integrated shelf makes the table a functional place to work. Important things can be placed within reach; so more space is available on the table surface. Therefore the desk is suitable for small rooms too.

Each body part of the trestle fulfills a particular function: The leg position provides leg space for the user; the back carries the Linoleum coated table top, 'neck' and 'head' hold the useful shelf.

Design: studio michael hilgers forSudbrock / designelements

…

saw

saw is a minimalist space-saving storage for hallway, bathroom etc.

The movable mirror serves as a sliding door and rolls like a saw blade through a massive oak plank.

Design: studio michael hilgers for Sudbrock / designelements

…

Lena

This minimalist furniture object changes its function by insertable plug-in elements:

Lena transforms from a simple console into a space-saving desk or a delicate dressing table.

Material: solid oak / wooden composite board with melamine coating.



Design: studio michael hilgers for Sudbrock / designelements

…

porTable

porTable is just as mobile as our beloved devices:

The useful carrying handle of the compact side table hides an USB port: porTable is useful wherever smartphone, tablet etc. need to be charged.

The extremely thin table top made of Laminam (an Italian high-tech ceramic material) and the slender legs give porTable an elegant airy look: Thus, the practical side table is perfect for small spaces.

Design: studio michael hilgers for Massimilano

…

Passepartout

The modular + mobile Passepartout stacking shelf does not require any screws, fttings, etc.

The individual modules can be set up quickly, reconfgured and individually adapted thanks to an ingenious minimalistic connection. The characteristic solid woods frames focus on the content; At the same time, they add stability to the transparent structure:

Passepartout does not require a back wall, making it ideal for using the shelf as a fexible room divider.

Material: Solid wood- frames (Oak, Beech, Hazelnut), Multiplex

Design: studio michael hilgers for http://www.nutzholz.design

…

sonoshelf:

sonoshelf is a tailor-made console for Sonos Play:1 and One.

The Sonos player fts exactly the dent; integrated cable management.

Material: local solid wood (oak, hazelnut, beech)

Design: studio michael hilgers for nutzholz.design

…

twofold:

twofold is a compact wall shelf that can be transformed into a space-saving temporary desk with just one touch.

This multifunctional solution works completely without fttings (eg hinges, fap holders, snaps, etc.).

Material: Multiplex

Design: studio michael hilgers for Müller Möbelwerkstätten

…

Ableger



Ableger is a vide poche & just-in-case-desk in one. Due to its compact size it is perfect as a practical helper for narrow corridors.

The top surface of the space-saving wedge shape ofers a convenient storage space for telephone, key, wallet, etc. Behind the fold-out work surface with high-quality linoleum coating hides a functional interior layout with a small magnetic memoboard and LED lighting with touch switch.

Design: studio michael hilgers for Körner