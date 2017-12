mobile Messewand mit Monitor bis 65 Zoll

Monitor bis 65 Zoll an der mobilen Messewand. Die mobilen, geraden Messewände von eventWALLs.de sind durch die Standgewichte auf der Rückseite so stabil, dass Monitore bis 65 Zoll an jeder Position der mobilen Messewand montiert werden können.

Vorn sind keine Standfüße sichtbar. Weil die Wände vormontiert geliefert werden, sind sie schnell ohne Fachkenntnisse auszustellen. Auf der Vorderseite der Messewand sehen Sie nur 1 mm vom Rahmen. Hinter dem lichtundurchlässigen Blockout-Textil ist die Montage und die Ansteuerung nicht zu sehen. Die Messewände liefern wir bis 12 Meter breit und bis 3 Meter hoch. Damit sind sie auch als Bühnenrückwand gefragt. Die Monitor-Stele ist als einzeln stehender Monitor-Stand mit Werbefläche ein Blickfang. Die Multimedia-Stele ist ein Monitor-Stand mit Werbefläche. Besser kann man ein Monitor nicht nicht aufstellen. Jeder Screen bis

60 Zoll kann an der Monitor-Stele befestigt werden. Die stabile Halterung und die Ansteuerung auf der Rückseite sind nicht sichtbar. Auf Messen, Veranstaltungen und auch in Empfangsbereichen sind Monitore nicht mehr wegzudenken. Messewände mit Monitor und Monitor-Stelen

[Großes Bild anzeigen] Aber wie stellt man den Monitor perfekt auf? eventWALLs.de hat eine optimale Lösung: Die Monitor-Stele. An ihr ist jeder Monitor bis 65 Zoll leicht zu befestigen. Die Ansteuerung ist hinter dem lichtundurchlässigen Textilbanner nicht zu sehen. Dank der Standgewichte auf der Rückseite steht das System absolut sicher. Vorn sind keine Standfüße zu sehen. Die Monitor-Stele liefern wir in unterschiedlichen Formaten bis 2 Meter Breite. Als Höhe haben sich 200 oder 225 cm bewährt. Vorteile der mobilen Messewand von eventWALLs.de: Blockout-Textil WallTex B1, absolut lichtundurchlässig

werkzeugfreier Aufbau ohne Fachkenntnisse

keine Standfüße sichtbar

leichter Bannerwechsel

jeder Monitor bis 65 Zoll ansetzbar

stabile Qualität, aber preiswert Messewand oder Multimedia-Stele MIETEN: Die Messewand oder die Monitor-Stele können Sie auch mieten. Die Mietdauer für das System beträgt 10 Tage, das Banner wird Ihr Eigentum. Mehr Informationen: https://www.eventwalls.de

