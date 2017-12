msg treorbis Discrete Manufacturing: Branchenlösung auf Basis von SAP S/4HANA für die diskrete Industrie

Die msg treorbis GmbH aus Hamburg, ein Mitglied der international agierenden msg-Gruppe, hat eine innovative modulare und vorkonfigurierte Branchenlösung für die diskrete Industrie auf den Markt gebracht, die komplett auf SAP S/4HANA basiert: msg treorbis Discrete Manufacturing, die auf die Prozessanforderungen in der diskreten Fertigung zugeschnitten ist und schnell und zum Festpreis eingeführt werden kann.

msg treorbis Discrete Manufacturing verschmilzt die Vorzüge von SAP S/4HANA und SAP Fiori als intuitiver Oberfläche mit den Vorteilen industrietypischer Best Practices für SAP S/4HANA (on Premise), „veredelt“ durch Lösungen der SAP-basierten Plattform msg treorbis Variant, die konfigurationsbezogene ERP-Prozesse erweitern. Das gilt in Bezug auf die Stammdatenpflege, die Materialverfügbarkeitsprüfung, die Einkaufsprozesse, die Produktionsplanung bei Eigenfertigung und das Controlling von Produktvarianten. Das bewährte Add-On ist nach dem New Programming Model von SAP optimal für den Betrieb auf SAP S/4HANA ausgelegt und bildet den zentralen Baustein der Branchenlösung. Grundvoraussetzung für seine Installation ist der Einsatz von SAP Best Practices.

Optimal ergänzt wird msg treorbis Discrete Manufacturing durch SaaS-Cloud-Lösungen wie SAP Hybris Cloud for Customer in Verbindung mit dem msg treorbis UI5 Angebotskonfigurator und durch Cloud-Szenarien mit SAP Cloud Platform. Mit diesem PaaS-Angebot können international agierende Unternehmen kleinere Einheiten schnell in die Branchenlösung integrieren und standortübergreifend IT-gestützte und transparente Prozesse etablieren – ein durchaus wettbewerbsrelevanter Faktor. Ausgangspunkt und Baseline von msg treorbis Discrete Manufacturing bilden die SAP-Funktionen und -Prozesse für die Finanzbuchhaltung und das Controlling (FI-CO), für die Personalwirtschaft (HCM) und das Berichtswesen (Business Warehouse). Bei FI-CO greift msg treorbis auf das Know-how zurück, über das das Schwesterunternehmen msg Plaut im Bereich SAP S/4HANA Finance verfügt und das im Beratungsportfolio msg PLAUT Finance gebündelt ist.

Genau diese modulare Architektur bildet das große Plus des Branchenpakets und sorgt für hohe Agilität, Effizienz und Flexibilität der Prozesse, das A und O für den Geschäftserfolg. Die diversen Bausteine lassen sich je nach Bedarf zu einer maßgeschneiderten Lösung kombinieren, die unter präziser Einhaltung von Zeitplan und Budget implementiert wird. Zu diesem Zweck hat msg treorbis ein Referenzprozessmodell im SAP Solution Manager (Version 7.2), der auf SAP HANA läuft und mit SAP S/4HANA verknüpft ist, erstellt und dokumentiert, sodass neue Prozessmodelle automatisiert erstellt werden können. Darüber hinaus wird die SAP-Software des Kunden im Vorfeld mit dem innovativen Service msg FIT umfassend analysiert – auch das trägt maßgeblich zu einer beschleunigten Einführung bei.

So erhält der Kunde eine solide Grundlage, um den Implementierungsumfang von msg treorbis Discrete Manufacturing festzulegen, zu entscheiden, welche Funktionen via Cloud bereitgestellt werden und wie der Umstieg erfolgen soll (Greenfield, Brownfield). Dabei, aber auch bei der Realisierung der digitalen Transformationsagenda steht msg treorbis dem Kunden bei und unterstützt ihn in allen Fragen – zu Prozessen, Implementierung oder Betriebsmodell (on Premise, Cloud, Hybrid) –, mit Managed Services für Application Management und Hosting und mit Leistungen aus einer Hand – weltweit.

Weitere Informationen zu msg treorbis Discrete Manufacturing: https://www.msg-treorbis.de/images/....12_E-3_Coverstory_web.pdf