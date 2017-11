myArcana sorgt mit einem Trick für bessere Erotik

myArcana ist mehr als ein Beziehungsratgeber. Das Online-Programm für Paare und Singles bringt die Menschen erotisch genau dort zusammen, wo es passt.



Die Deutschen haben ein Beziehungsproblem

Psychologische Studien zeigen immer wieder, dass viele Paare in Deutschland Probleme in ihren Beziehungen haben. Das betrifft den allgemeinen Charakter der Beziehung, aber auch die Erotik der Paare. Beides scheint nicht zu trennen zu sein. Nach dem anfänglichen Hochgefühl in der Beziehung scheint es grundsätzlich bergab zu gehen zwischen den Partnern, auch sexuell. Nur noch die Hälfte der Befragten sind mit der Erotik in ihrer Beziehung zufrieden. Die meisten langweilen sich sexuell mit ihrem Partner, ein Viertel findet das erotische Beieinander nicht anregend. In dieser Situation wenden sich Mann und Frau sexuell voneinander ab: Ungefähr 40 Prozent geben an, zu wenig Sex miteinander zu haben.



Die wichtige Erotik in der Beziehung wird von Tabus behindert

Dass eine funktionierende Erotik zwischen Partner meist wichtig ist, verdeutlichen die meisten Studien. Das bedeutet natürlich nicht, dass nur die Sexualität wichtig ist. Je länger Paare zusammen sind, umso größer ist die Rolle des harmonischen Miteinanders in verschiedenen Bereichen, im Gespräch und im gemeinsamen Erleben des Alltags. Auch die Fähigkeit, sich zu streiten, gehört dazu. Die Erotik ist allerdings nicht einfach ein weiterer Bereich des Miteinanders, sondern ihr Spiegelbild. Je besser sich ein Paar versteht, das länger zusammen ist, umso bessere Chancen hat die Erotik. Die aber wird oft von Tabus behindert, die darin bestehen, dass die Partner sich ihre sexuellen Wünsche nicht eingestehen mögen. myArcanas Aufgabe besteht darin, solche Probleme zu lösen.



Tabus beherrschen die Erotik auch zwischen Paaren

Wie in anderen Bereichen des Lebens auch, interessieren sich die Menschen für neue Dinge, möchten nicht immer dasselbe. Das Gleiche gilt für die Erotik. Doch obwohl unsere Gesellschaft aufgeklärt ist und sich Sexuelles an jeder Ecke findet, wirken die Tabus weiter. Gerade zwischen Paaren gilt: Die Menschen geben ungern sexuelle Wünsche preis, aus Angst, von ihrem Partner für verdorben gehalten zu werden. Der Grund ist einleuchtend: Der geliebte Mensch ist der letzte, von dem man für "abnormal" gehalten werden möchte.



myArcanas Online-Programm trickst die Tabus aus

myArcana umgeht dieses Problem geschickt, indem die Partner getrennt (und anonym) einen umfangreichen Fragebogen zu ihren sexuellen Wünschen beantworten. Die Fragebögen werden verglichen und jeweils nur die miteinander harmonierenden Antworten an beide ausgegeben. Das Ergebnis ist niemandem unangenehm, schließlich hat der jeweils andere denselben Wunsch geäußert. Und es funktioniert: Mehr als 570 000 Paare haben das Programm bereits benutzt, und - wenn man ihnen Glauben schenken darf - waren sehr zufrieden.



