oxando feiert 10. Geburtstag mit Umsatzrekord.

Am 19. Januar 2007, von drei ehemaligen Mitarbeitern der SAP gegründet, entwickelte sich das Unternehmen stetig erfolgreich weiter.

Heute zählt oxando zu den führenden Anbietern mobiler Lösungen im SAP Umfeld. Die Zahlen bestätigen den Erfolg: der Umsatz im Geschäftsjahr 2016 konnte im Vergleich zum Vorjahr um 71 % auf € 4,8 Mio. gesteigert werden. Besonders erfreulich ist dabei der Anteil des Lizenzgeschäftes mit einem Wachstum von 250 %.

Mobile SAP Lösungen, die die Instandhaltung insbesondere im Hinblick auf Weiter-entwicklungen im Bereich Industrie 4.0 attraktiver machen, sind aktuell sehr gefragt. oxando ist in diesem Geschäftsfeld, mit der durch den Maintainer 2014 prämierten Applikation „oxando Asset Management“, erfolgreich im Markt positioniert. Dabei fokussiert sich oxando nicht nur auf einzelne Anwendungsbereiche wie Instandhaltungs- und Serviceprozesse, sondern stellt als mobiler Plattformanbieter eine generelle Infrastruktur für potentiell alle SAP Geschäftsthemen zur Verfügung.

Die Plattform „oxando Mobile Connector“ wurde im letzten Jahr intensiv weiterentwickelt und bietet den Kunden von oxando nun die Möglichkeit, alle Geschäftsprozesse in SAP zu mobilisieren. Die Unterstützung verschiedener flexibler Benutzergruppen, Einsatzgebiete, Prozessabläufe, Sprachen und mobiler Endgeräte sind gänzlich abgedeckt und durch den Einsatz internationaler Kunden bereits in der Praxis sehr erfolgreich erprobt. Seit dem Go Live einer der größten Kunden wird diese Plattform seit 2016 nun weltweit in unterschiedlichen Ländern (China, Polen, USA und geplant in UK, Frankreich, DACH-Bereich) eingesetzt.

Im Bereich SAP Solution Manager verbuchte das Unternehmen im letzten Jahr ebenfalls einige Erfolge. Nach der Begleitung und Betreuung von Kunden in der Pilot Phase der Version Solution Manager 7.2 konnten auch bereits andere Kunden verschiedenster Branchen das Upgrade implementieren und die neuen Funktionen nutzen.

Ebenso platzierte oxando eine Lösung zur Erweiterung des ERMS (E-Mail Response Management System) im SAP Solution Manager mit großem Zuspruch. Durch sie wird die Kommunikation mittels E-Mail mit dem SAP Solution Manager verbessert und vereinfacht.

Im September dieses Jahres feiert oxando dass 10-jährige Bestehen mit einer Jubiläumsveranstaltung. Vorträge zum Unternehmen und den Produkten, die Präsentation des neuen Bürogebäudes und eine Abendveranstaltung versprechen einen informativen und unterhaltsamen Tag für Kunden, Partner und das mittlerweile auf 35 Mitarbeiter angewachsene Team.