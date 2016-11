pharma mall’s Audio Branding von comevis erklingt an allen Kontaktpunkten

Im Jahr 2002 wurde das Unternehmen pharma mall von mehreren pharmazeutischen Unternehmen wie zum Beispiel Bayer HealthCare, Novartis oder MerckSerono gegründet und ist als spezieller E-Commerce Dienstleiter tätig.

pharma mall etablierte sich mit Ihren Erfolgsfaktoren Kontinuität, Geschwindigkeit und Flexibilität in Ihrer täglichen Arbeit auf dem Markt. Seit dem Jahr 2016 zählen zu Ihren bestehenden Erfolgsfaktoren auch Klang, Stimme und Dialog, die in Ihrer neuen akustischen Markenidentität wieder zu finden sind. comevis, der Spezialist für auditive Marken-, Vertriebs- und Service-Kommunikation entwickelte das neue Audio Branding für pharma mall.

Mit der comevis Methodik dem Sonic-Profiling© wurde die Basis für das klangliche Design geschaffen, indem die relevanten Marken- und Service-Werte in ein Klang-Profil übersetzt wurden. comevis entwickelte die aufeinander abgestimmten Konzepte in den Bereichen Klang-Entwicklung, Dialog-Architektur und Stimm-Systematik, die an allen relevanten Kontaktpunkten zu verwenden sind. comevis unterstützt pharma mall in Strategie, Kreation und Integration.

Am Beispiel von den akustisch inszenierten Tutorial-Videos erläutern comevis einen von vielen Anwendungsfällen:

In 4 Kategorien bietet pharma mall seinen Kunden nun durch Erklär-Videos einen visuellen und akustischen Service an. Durch die Tutorials möchte das Unternehmen eventuelle Unklarheiten vorweg direkt beantworten und so einen schnellen und klaren Service bieten.

Christoph Windel, Geschäftsführer von pharma mall: „Mit unserem Audio Branding und dessen Etablierung in den verschiedenen Touchpoints möchten wir unseren Kunden einen optimalen Marken- und Service-Erlebnis bieten, in dem wir die verschiedenen Vorgänge Schritt für Schritt visuell und mit klanglichen Akzentuierungen erklären. comevis hat hierfür mit Blick für die kleinsten Details auf der auditiven Kommunikationsebene eine hervorragende Arbeit geleistet."

Katrin Dabringhaus, Abteilungsleiterin Kundenservice von pharma mall: „Wir möchten, dass sich unsere Kunden wohlfühlen, indem wir in unseren Vorgängen keine Unklarheiten oder Stresspotentiale aufkommen lassen. Mit den akustischen Services von comevis wollen wir so an allen Kontaktpunkten die Kundenzufriedenheit weiter steigern.“

„Aus dem umfangreichen Klangkonzept gestalteten wir auch ein besonders angen

ehmes und zurückgenommenes „Soundscape“ mit besonderen klanglichen Effekten, welches der Corporate Voice optimalen Raum gibt die wichtigen Inhalte zu transportieren,“ so Stephan Vincent Nölke, Geschäftsführer der comevis GmbH & Co. KG aus Köln.



Über pharma mall

pharma mall ist das Gemeinschaftsunternehmen führender Arzneimittelhersteller zur Optimierung der Transaktionsprozesse zwischen Hersteller und Kunden. Sie fungieren als spezieller E-Commerce Anbieter in der pharmazeutischen Industrie.

Original:http://www.comevis.com/blog/pharma-....-an-allen-kontaktpunkten/