pkv-tarifwechsel.org ist online

Pünktlich zu den Nachrichten über die außergewöhnlichen Beitragserhöhungen der privaten Krankenversicherung ab 2017 ist pkv-tarifwechsel.org im Web.

Der PKV-Tarifwechsel ist die einzige Möglichkeit für die Versicherten auf die Beitragsanpassungen zu reagieren und die Beiträge sofort wieder zu senken.

pkv-tarifwechsel.org ist ein werbefreies, kostenloses und unabhängiges Fachportal zur PKV-Tarifoptimierung. Kurz und knackig werden der § 204 VVG und die Leitlinien zum Tarifwechsel des PKV-Verbandes dargestellt. Welche Fehler können beim Tarifwechsel entstehen? Welche Chancen bietet die Tarifoptimierung und welche Beiträge können eingespart werden? Müssen wirklich Kosten für die Beratung entstehen? Wie hoch sind die Gebühren? Wird die Beratung zum Tarifwechsel gem. § 204 VVG auch kostenlos von Profis abschließend durchgeführt? Diese Fragen werden grundlegend beantwortet.

Ebenso werden Links zu allen wichtigen Webadressen rund um die Beitragsoptimierung der privaten Krankenversicherung angeboten. Hierzu gehören die wichtigsten Anbieter der Branche.

Herausgeber von pkv-tarifwechsel.org ist die hc consulting AG aus Köln.

Die hc consulting AG ist nach eigenen Angaben Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel. Die Kosten werden direkt von den Versicherungsgesellschaften an den Berater bezahlt. In den Beiträgen der privaten Krankenversicherungen sind Verwaltungskosten enthalten. Aus diesen Gebühren wird die Tarifwechselberatung und die weitere Betreuung des Vertrages abschließend finanziert. Die Versicherungen haben also für die externe Betreuung vorgesorgt. Dem Versicherten entstehen keine Kosten.

Nach der Ankündigung der Beitragserhöhungen 2017 durch den PKV-Verband sind die Versicherten beunruhigt. Bleibt die PKV bezahlbar? Gleichzeitig treten PKV-Vertriebe verstärkt an potentielle Kunden heran und bieten teure Dienstleistungen an.