pkv-tarifwechsel.org mit Überblick für Versicherte

Wer bietet Beratung zum PKV-Tarifwechsel an? Welches Angebot ist das günstigste? Wo ist die Kundenzufriedenheit am größten?

Diese Fragen stellen sich unzählige Kunden der privaten Krankenversicherung anlässlich der vom PKV-Verband angekündigten außergewöhnlichen Beitragserhöhungen zum 01.01.2017. Mit Google oder Bing hat der Kunde heute gute Möglichkeiten, selbst zu recherchieren: PKV-Tarifwechsel, PKV-Tarifoptimierung in Verbindung mit dem Zusatz Kosten oder kostenlos sind die häufigsten Suchwörter.

Das neue Portal pkv-tarifwechsel.org (www.pkv-tarifwechsel.org) versucht einen Überblick zu verschaffen. Da die durchschnittliche Verweildauer auf einer Website zu diesem Thema nur einige Minuten beträgt, versucht pkv-tarifwechsel.org sich kurz zu fassen. Dennoch werden alle häufigen Fragen beantwortet und Links zu den wichtigsten Akteuren angeboten. Dies sind die einzelnen privaten Krankenversicherungen und die umsatzstärksten Anbieter für die PKV-Tarifwechsel-Beratung.

Besonderer Schwerpunkt des Fachportals sind die Kosten beim Tarifwechsel. Denn oft wird die Ersparnis von den Beratungsgebühren ganz aufgefressen. Bezahlt zum Beispiel ein Angestellter die 12fache Ersparnis als Provision an seinen Berater, so muss der Kunde 24 Monate warten, bis er selber in den Genuss des niedrigeren Beitrags seiner PKV kommt. Bei fast jährlichen Beitragsanpassungen bleibt für den Versicherten nichts übrig. Die Auswahl eines professionellen PKV-Beraters ist unbedingt mit der Frage der Kosten zu verknüpfen. Muss ein PKV-Kunde überhaupt für externe Beratung bezahlen, oder sind im monatlichen PKV-Beitrag Verwaltungskosten für eine solche Situation eingeplant?

pkv-tarifwechsel.org wird von hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) herausgegeben.