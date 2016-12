primion-Mitarbeiter spenden für Waisenkinder

Insgesamt 1.563,50 EUR haben die Mitarbeiter der primion Technology AG aus Stetten a.k.M. bei ihrer Jahresabschlussfeier in der vergangenen Woche gesammelt, um wie jedes Jahr für einen guten Zweck zu spenden.

Das Unternehmen hat die Summe auf 2.000 EUR aufgestockt. Das Geld kommt den vier Kindern der Familie Müller aus Meßstetten zugute, die durch tragische Umstände innerhalb kurzer Zeit ihre Eltern und einen Bruder verloren haben.



Über primion:

Die primion Group ist eine international aufgestellte Firmengruppe und bietet individuelle Lösungen aus standardisierten Elementen für die Sicherheitstechnik und das Gefahrenmanagement, die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung für zum Teil hochsensible Infrastrukturen wie Flughäfen, Kraftwerke, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen und viele andere. primion entwickelt, produziert und installiert die Systeme selbst.

Mit zuverlässigen Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen, innovativen Produkten und Top-Consulting baut die primion Group ihre Stellung durch erstklassige Referenzen rund um den Globus, zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate sowie international begehrte Design-Preise weiter aus. Mehr als 5.000 renommierte Kunden weltweit vertrauen den primion-Lösungen.

Aktion bei der Jahresabschlussfeier erfolgreich

primion mit Hauptsitz in Stetten am kalten Markt, die Töchter Opertis in Bad Arolsen, primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und Digitek in Spanien sowie die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und natürlich den After-Sales-Support verantwortlich.

