primion präsentiert ganzheitliche Sicherheitssysteme

Security on Tour in fünf Städten in Deutschland und der Schweiz Informationen aus erster Hand, Trends in der Sicherheitsbranche und ein abwechslungsreiches Vortrags- und Unterhaltungsprogramm: Das sind die Highlights der ersten „Mehr-Marken-Roadshow“ in fünf Städten in Deutschland und der Schweiz.

Die primion Technology AG zeigt bei der „Security on Tour“ (SOT) ihre integrierten Lösungen für ganzheitliche Sicherheitssysteme. Denn als einer der wenigen Anbieter der Branche kann primion alle Gewerke miteinander vernetzen und integrieren, so dass ein einziges System für alle Anwendungen zur Verfügung steht.

Jeweils von 10 bis 18 Uhr werden am

• 16. 02. 2017 in Köln,

• 21. 02. 2017 in Egerkingen / Schweiz,

• 23. 02. 2017 in München (Messe),

• 02. 03. 2017 in Frankfurt/Main und am

• 09. 03.2017 in Hamburg

über 1.000 Fachbesucher erwartet, so dass neben der Fachinformation auch der Erfahrungsaustausch und das Networking eine große Rolle spielen. Als zusätzliche Attraktion können die Besucher in einem Formel 1-Rennsimulator Gas geben. Alle Besucher erhalten außerdem ein Welcome-Package, bestehend aus einer Powerbank und einem Handy-Tischständer und nehmen am Gewinnspiel für ein iPad2 teil. Für das Catering ist gesorgt

Über primion:

Die primion group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Tochterfirmen und Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware und

-hardware sowie Systeme für das umfassende Sicherheitsmanagement. primion bietet individuelle Lösungen aus standardisierten Elementen für die Sicherheitstechnik und das Gefahrenmanagement für zum Teil hochsensible Infrastrukturen wie Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen, etc.

Mit zuverlässigen Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen, innovativen Produkten und Top-Consulting baut die primion group ihre Stellung im Markt weiter aus. Erstklassige Referenzen rund um den Globus, zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate sowie international begehrte Design-Preise untermauern diesen Anspruch. Mehr als 5.000 renommierte Kunden weltweit vertrauen den primion-Lösungen. primion, die Tochter Opertis sowie die primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und Digitek in Spanien sowie die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und natürlich den After-Sales-Support verantwortlich.