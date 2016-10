17. Oktober 2016. Dortmund/Kopenhagen. Auf der Suche nach einem Partner für Naturkosmetik ist purevitalis fündig geworden.

Zukünftig wird purevitalis mit dem dänischen Familienunternehmen AVIENDO zusammenarbeiten. Das bestehende Produktportfolio wird somit um die Naturkosmetiklinie AVIENDO Natural erweitert.



Der Dortmunder Online-Händler purevitalis erweitert sein Produktsortiment um hochwertige Naturkosmetik von AVIENDO Natural. Damit schafft purevitalis einen entscheidenden Mehrwert und bietet seinen Kunden eine optimale Ergänzung. Neben hochwertigen und hypoallergenen Nahrungsergänzungsmitteln umfasst das neue Sortiment verschiedene Hautpflegeprodukte aus Dänemark, die auf Basis von natürlichen und qualitativen Bestandteilen hergestellt werden und zu 100% aus Naturmaterialien ganz ohne chemische Zutaten bestehen. Alle AVIENDO Natural-Produkte sind frei von Parabene, Phthalate oder künstliche Farbstoffe. Sie sind außerdem komplett vegan und wurden nicht an Tieren getestet.

Neben der Erweiterung und Einführung der neuen Naturkosmetiklinie ist purevitalis zudem exklusiver Distributor und Reseller von AVIENDO Natural. Gemeinsam werden beide Unternehmen ihre Kompetenzen stärken und voneinander profitieren. purevitalis erschließt sich durch die strategische Partnerschaft neue Kundengruppen und steigert die Reichweite. Prof. Dr. Thomas Jäschke, Geschäftsführer der purevitalis „Wir freuen uns sehr, das Angebotsspektrum für unsere Kunden erweitern zu können, denn die Nachfrage nach Naturkosmetik steigt stetig an. AVIENDO Natural steht für hochwertige Pflege aus ausgewählten Naturprodukten – für purevitalis optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft.“

Für aviendo ist die Kooperation mit purevitalis der Einstieg in den deutschen Markt. „Unser Ziel ist es, den Menschen eine verbesserte Lebensqualität zu ermöglichen und positive Effekte zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit einem etablierten Anbieter für Nahrungsergänzungsmittel bietet den optimalen Einstieg – denn unsere Produkte ergänzen sich perfekt“, erklärt Mogens Østergaard, zuständig für die Geschäftsentwicklung bei AVIENDO. Bislang werden die Produkte lediglich über ein ausgewähltes Händlernetz in Dänemark und Schweden sowie Stores u.a. in Asien, Mittleren Osten und Nordamerika vertrieben. Neben Deutschland wird purevitalis mit AVIENDO Natural den österreichischen und schweizerischen Markt bedienen.

Detaillierte Produktinformationen zu der Naturkosmetiklinie und rund um die Uhr bestellbar im Onlineshop unter: https://www.purevitalis.de/hersteller/aviendo.html



Über Purevitalis

purevitalis ist auf den Vertrieb von freiverkäuflichen und hochwertigen Nahrungsergänzungen und Vitalstoffen spezialisiert und ein führender Anbieter im deutschsprachigen Raum. Das Angebot umfasst ein breites Sortiment für jegliche Anwendungsgebiete und deckt jeden Lebensbedarf. Zu dem Sortiment gehören u.a. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente die in flüssiger Form sowie als Kapseln oder auch Pulver erhältlich sind. Hierfür stehen namhafte Markenhersteller, die großen Wert auf hochwertige Reinsubstanzen, pure Mikronährstoffen und hypoallergene Rezepturen legen. Alle von purevitalis ausgewählten Produkte zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung aus und sind frei von Zusatzstoffen, Konservierungsmittel und synthetischen Farbstoffen.

Über Aviendo

Aviendo ist ein in Kopenhagen ansässiges Familienunternehmen und wurde 2011 gegründet. Die Produktpalette reicht von natürlicher Hautpflege über Bio-Schokolade bis hin zu klassischem dänischen Design, die unter den Geschäftszweigen Aviendo Natural, Aviendo Fairy Tales und Aviendo Gourmet geführt werden. Aviendo Natural ist der Geschäftszweig, unter dem verschiedene Hautpflegeprodukte geführt werden. Gemäß dem Grundsatz, dass Naturkosmetik die beste Pflege für Gesicht und Körper ist, werden die Produkte in Dänemark auf Basis von natürlichen und qualitativen Bestandteilen hergestellt. Alle Aviendo Natural Produkte enthalten keine Düfte, Parabene, Phthalate oder künstliche Farbstoffe.



