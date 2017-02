schlau-finanziert - Neuer Standort in Saalfelden

Schlag auf Schlag ereignen sich derzeit die Dinge bei schlau-finanziert! Drehte sich letzte Woche noch alles um die anstehende bauen+wohnen Messe in Salzburg, steht diese Woche nun ganz im Zeichen des neuen Standorts in Saalfelden! … der im übrigen schon einsatzbereit ist!

Gute Organisation und perfektes Zusammenspiel zeigt sich oft in Extremsituationen, so, wie derzeit bei schlau-finanziert. Eine Novität scheint die nächste zu jagen und doch läuft alles scheinbar reibungslos. Wir haben Florian Rosenstatter dazu befragt.



Vor nicht einmal einer Woche standen Sie mit Ihrem Team noch in Salzburg bei der bauen+wohnen Messe. Nun stehen wir in Saalfelden und der neue Standort ist fertig. Wie geht sich all das organisatorisch aus?

Florian Rosenstatter: Ja, die letzten Wochen waren sehr intensiv. Aber nicht nur für mich, sondern für das gesamte Team. Dabei sind wir auch schon bei der Antwort auf die Frage, denn die Realisierung der aktuellen Projekte wäre für einen alleine unmöglich. Wir profitieren in Extrem-Zeiten wie diesen hier nun wirklich von unserer langjährigen Zusammenarbeit und davon, dass wir ein eingespieltes Team sind.

Neben der Messe, der Gründung des neuen Standorts gibt es ja auch noch Ihr ‚Tagesgeschäft‘. Leidet dies aktuell unter all den Neuerungen die vor sich gehen?

Florian Rosenstatter: Nein, ganz und garnicht. Ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Erfolg bei der Messe und der neue Standort motivieren uns ja zusätzlich in unserer Arbeit und den positiv ‚frischen Wind‘ spüren unsere Kunden ja auch.

Wieso fiel die Wahl des neuen Standorts gerade auf Saalfelden?

Florian Rosenstatter: Demografisch mag Saalfelden vielleicht keine Metropole wie Wien, Innsbruck, Linz oder Graz sein, aber geografisch bietet es unzählige Vorteile. Wir erreichen von dort aus nicht nur unsere „Zentrale“ in Salzburg in etwas über einer Stunde, sondern sind in gerade mal zwei Stunden in Innsbruck und in 2,5 Stunden in Klagenfurt. Alles Distanzen, die sich wunderbar in unser aller Tagesablauf integrieren lassen.

Sogar die Grünpflanzen haben schon ihren Weg ins neue Büro gefunden. Wieviel Zeit nahm die Gründung letztlich in Anspruch?

Florian Rosenstatter: Das lässt sich schwer sagen. Bis wir die optimalen Räumlichkeiten gefunden und auch die Bürokratie erledigt hatten,… in Summe schon einige Monate. Parallel konnten wir uns aber dafür auch schon Gedanken über die Möblierung – und Pflanzen (lacht) – machen.

Welcher Standort kommt als nächstes?

Florian Rosenstatter: (grinst) Darüber darf ich (noch) nicht plaudern!

