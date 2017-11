sky[nav]pro™ - Präsentation auf der African Airshow in Ghana: Neues Datenkommunikations- und Kontrollsystem für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV)

Erneut ein wichtiger Meilenstein: Dacher Systems hat erfolgreich das neue Datenkommunikations- und Kontrollsystem für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) auf der African Airshow in Ghana vorgestellt, die vom 24. bis 26. Oktober als „1st AEROSPACE AND AVIATION EXHIBITION OF WEST AFRICA“ stattfand.

Dadurch wird eine hoch verfügbare Verbindung zwischen Einsatzleitstelle und UAV unter Benutzung des sky[nav]pro™ Netzwerkes hergestellt, um autonome Flüge durchführen und steuern zu können. Dank Integration moderner und höchst zuverlässiger IRIDIUM Satelliten Technologie kann die komplette Kontrolle der mit sky[nav]pro™ ausgestatteten Fluggeräte auch in den entlegensten Gegenden der Welt ohne terrestrische Infrastruktur sichergestellt werden. Das Aviation Solutions Team begrüßte am Stand in Ghana eine Vielzahl interessierter Besucher sowie Repräsentanten aus der zivilen und militärischen Luftfahrt sowie staatlichen Einrichtungen. Über sky[nav]pro:

Sky[nav]proTM ist eine Entwicklung der Dacher Systems GmbH. Dacher Systems wurde 2005 von Geschäftsführer Tiberius Dacher als IBM-basiertes Systemhaus gegründet und entwickelte sich schnell zum Lösungsanbieter für Telematik und Avionik. Eine königliche Delegation aus Ghana informiert sich am Stand der Dacher Systems GmbH.

[Großes Bild anzeigen] Als Mitglied der europäischen Telematikgesellschaft Telematics PRO e.V. steht Dacher Systems für die Gestaltung der gesellschaftlichen Mobilitätsbedürfnisse. Unter der Leitung von Marwin D. Knoblauch entstand die Abteilung Aviation Solutions. An den Standorten Berlin, Düsseldorf, Zürich und Kronstadt werden internationale Konzerne aus dem Bereich Luftfahrt betreut. Sowohl Inhaber und Geschäftsführer Tiberius Dacher als auch der Manager der Abteilung Aviation Solutions Marwin D. Knoblauch sind leidenschaftliche Privatpiloten. Weitere Informationen unter: http://www.SkyNavPro.aero

Bilddateien:



Eine königliche Delegation aus Ghana informiert sich am Stand der Dacher Systems GmbH.

[Großes Bild anzeigen]

22.11.2017 16:40

Diese Meldung Kollegen, Freunden oder Bekannten mitteilen:

tw email drucken speichern Kurz-URL: http://www.presseanzeiger.de/s_841196

Die Verwendung von Textausschnitten und das setzen von Links auf Pressemitteilungen

ist ausdrücklich erwünscht und gestattet.



Mehr Informationen PresseAnzeiger ist nicht für den Inhalt der oben dargestellten Pressemitteilung verantwortlich.

Λ nach oben