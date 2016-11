sky[nav]pro™ - die 4-in-1-Lösung für Privatpiloten: Navigations-App jetzt kostenlos verfügbar

Dacher Systems geht den nächsten Schritt: Nach der sehr erfolgreichen Startphase der Weltneuheit sky[nav]pro™, einer 4-in-1-Lösung, die erstmalig alle relevanten Flug-Informationen wie aktuelle Wetterdaten, Navigation, Kollisionswarnungen sowie das Tracking in einer Anwendung bietet, ist nun auch die Navigations-App für Android Tablets und Smartphones kostenfrei im Play-Store zum Download verfügbar. „Auch an der iOS-Version arbeiten wir bereits, sie wird zum Jahresende im Apple Store bereitstehen“, freut sich Tiberius Dacher, Geschäftsführer von Dacher Systems. Derzeit sind folgende Länder zur Navigation mit umfassendem Kartenmaterial verfügbar: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich sowie Benelux. Durch die Kombination der App sowie Online-Planungstool - beide kostenfrei nutzbar - wird sky[nav]pro zu einem all-umfassenden Instrument für jeden Piloten.Nach der Flugplanung mit allen relevanten Details an jedem beliebigen PC wird diese automatisch mit der App synchronisiert und steht zum Flug bereit. Dies geschieht einfach und unkompliziert durch eine intuitive Bedienbarkeit und ist dabei komplett kostenfrei. „Zur Integration zukünftiger Anwendungen verfolgen wir einen offenen Standard“, so Dacher. „Unser Ziel ist es, Privatpiloten eine umfassende und system-integrierte Cockpit-Architektur auf Grundlage von mobile devices zu bieten.“ Lediglich Mehrwertdienste wie In-flight-Wetter, Kollisionswarnung sowie Tracking mit integrierter SOS-Funktion sowie das Monitoring sind kostenpflichtig.Der Nutzen von sky[nav]pro™ hat seit dem Start im Februar dieses Jahres bereits viele Neukunden überzeugt, kommt mit ihr doch moderne Technologie ins Cockpit. Die mobile Box stellt die Verfügbarkeit durch Satellitentechnologie weltweit sicher und kann in jedem Flugzeug eingesetzt werden.

Spritpreise online kostenlos checken

Gemeinsam mit FuelMap, der App für Piloten der General und Business Aviation, bietet sky[nav]pro™ noch bis zum Frühjahr 2017 eine kostenlose Pilotphase an. „Die App zeigt die Preise der verschiedenen Kraftstoffsorten an den Flugplätzen in Deutschland und später auch in anderen Ländern. Somit sorgt sie für Einsparungen beim größten Anteil der variablen Flugkosten“, so Tiberius Dacher. Ein kostenloser Test ist sofort möglich: Einfach auf den entsprechenden Flugplatz im Online-FLY Planungsportal klicken - in der Infobox erscheint dann der Eintrag zu verfügbaren Kraftstoffen und den dazugehörigen Preisen.

In den nächsten Wochen ist dann auch die nächste Phase für das Team von Dacher Systems erreicht: Denn ab November ist auch die Hardware Box zur Auslieferung bereit. Die Kosten liegen bei einmalig 699,- Euro für die Box sowie 49,- Euro/Monat Grundgebühr für die Datenkommunikation. Wer schnell ist, profitiert doppelt: Neben der Nutzung einer weltweit neuen Technologie spendiert Dacher Systems als Aktion die Datennutzung für die ersten fünf Flugstunden pro Monat. Dann fehlt nur noch „Collision Avoidance“, gemeinsam entwickelt u.a. mit FLARM Technologie, welche im ersten Quartal 2017 vorgestellt wird. „Damit sind wir am Ziel“, so Hobbypilot Dacher. „Denn sobald die App auch in der iOS-Version vorliegt, ist das System voll einsatzbereit auf allen Plattformen!“