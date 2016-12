> Startseite > IT, Computer & Internet

snapADDY präsentiert CRM-Updater als Finalist beim 1. BARC Start-up Award Würzburg, 25. November 2016 Die snapADDY GmbH mit Sitz in Würzburg hat pünktlich zum ersten BARC Start-up Award ihren neuen CRM-Updater als Teil der snapADDY Software-Suite vorgestellt. Mit der neuen Funktion soll den Kunden die Aktualisierung Ihrer CRM-Daten erleichtert werden – bislang ein erheblicher Aufwand, der viel Arbeitszeit in Anspruch nahm. Passend dazu präsentierte sich die snapADDY GmbH zudem auf der Bühne des 1. BARC Start-up Award und konnte die Prämierung als Finalist unter den besten Software Start-ups im Bereich Business Intelligence abschließen. Aktualisierung der CRM-Daten mit einem Mausklick Mit dem CRM-Updater schafft die snapADDY GmbH ihren Kunden die Möglichkeit durch Softwareunterstützung die Bestandsdaten in Ihrem CRM-System dauerhaft aktuell zu halten.

Über die neue Funktion wird die Aktualisierung von Kontaktdaten extrem vereinfacht. Die Recherchearbeit übernimmt hierbei der snapADDY CRM-Updater: Mit einem Klick im CRM-System sucht snapADDY nach den passenden Werten zu der gewählten Organisation im Internet. Werden andere Werte erkannt, als im CRM-System hinterlegt sind, können diese teilweise oder komplett übernommen werden. Der Nutzer muss nicht mehr jede Webseite eines Unternehmens aufrufen und das Impressum abgleichen. Auf dieselbe Weise funktioniert der Updater auch bei Kontaktdaten einzelner Personen. Hier werden die vorhandenen Informationen mit den sozialen Netzwerken Xing und LinkedIn abgeglichen. Vor allem in diesem Bereich ist es essentiell, Veränderungen der Ansprechpartner schnell und zuverlässig nachvollziehen zu können. Wechsel in entscheidenden Positionen können so mit dem snapADDY CRM-Updater schneller erfasst und erkannt werden. snapADDY als Finalist beim 1. BARC Start-up Award Das Business Application Center (BARC) hat in diesem Jahr erstmals den BARC Start-up Award verliehen. Zu den sechs Finalisten gehörte auch die snapADDY GmbH aus Würzburg. Die Finalisten traten im Zuge des CRM Summits gegeneinander an und präsentierten ihre Softwarelösungen. Eine siebenköpfige Jury bewertete die Auftritte und Produkte und kürte anschließend den Sieger. Die snapADDY GmbH trat hier mit ihrer Lösung zur automatisierten Datenübernahme für CRM-Systeme an. Bisher befand sich die Funktion in der Beta Phase und konnte nur von ausgewählten Personen getestet werden. Der BARC Start-up Award bot aber die passende Gelegenheit das neue Feature vorzustellen. Für den ersten Platz hat es bei dem Award leider nicht gereicht, aber mit der doch etwas näheren CRM-Anlehnung als des geforderten BI-Schwerpunktes, war die Finalteilnahme dennoch ein großer Erfolg.

