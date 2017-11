sonntag corporate finance: Auszeichnung mit dem "Best of Consulting" Award 2017

Im Rahmen des Wettbewerbs "Best of Consulting 2017" der WirtschaftsWoche wurde die Sonntag Corporate Finance GmbH im Bereich M&A - Mittelstand ausgezeichnet.

Das prämierte Projekt "Nachfolgeregelung der Actio Service GmbH" beschäftigte sich mit der zielgerichteten Beschleunigung des Wachstums durch den Verkauf an einen erfahrenen Unternehmer mit Fokus auf komplementäre Dienstleistungen.

Dazu Patrick Seip, Projektleiter und Geschäftsführer der Sonntag Corporate Finance GmbH: "Die geglückte Transaktion stellt für uns ein beeindruckendes Beispiel für die entstehenden Synergien durch die Fusion zweier zueinander komplementärer Dienstleistungsunternehmen dar."

Der Nutzen für unsere Mandanten steht für uns dabei immer im Fokus. Entsprechend freuen wir uns über unseren glücklichen Mandanten, der heute auf eine erfolgreiche Transaktion sowie die gelungene Regelung seiner Unternehmensnachfolge zurückblicken kann.

Der Best of Consulting und Best of Consulting mittelständische Beratungen zeichnete in diesem Jahr zum 8. Mal Deutschlands beste Unternehmensberater aus. Eingereicht werden konnten Projekte in den Disziplinen Wettbewerbsstrategie, Marketing und Vertrieb, Supply-Chain-Management, IT-Management, Restrukturierung, Finanz- und Risikomanagement und M&A sowie Public Sector. Beratungen konnten sich in diesem Jahr außerdem für die Sonderpreise in den Bereichen Innovation, Digitalisierung und Pro Bono anmelden.

Weiterführende Informationen über die Sonntag Corporate Finance GmbH und deren Leistungen finden Sie unter http://www.sonntagcf.com .

