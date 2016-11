steuermachen.de startet einfachen und transparenten Service zur Erstellung der Steuererklärung zu Festpreisen.

- steuermachen.de unterstützt Steuerpflichtige bei der Anfertigung der Einkommensteuererklärung

- Steuerpflichtige verschenken häufig durchschnittlichen Erstattungsbetrag von 900 Euro im Jahr- Lösung von steuermachen.de bietet zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen

Nürnberg, 02.11.2016. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele Steuerbürger haben trotz Mahnungen des Finanzamtes ihre Steuererklärung noch nicht abgegeben. All diesen Steuerpflichtigen hilft die GDF GmbH mit ihrem neuen Online-Angebot steuermachen.de. Über die Plattform von steuermachen.de vermittelt sie professionelle Hilfe zur Anfertigung der Einkommensteuererklärung zu festen Preisen.

Denn oft geben viele Steuerbürger Ihre Steuererklärungen aus Angst und Zeitnot nicht ab, und verschenken dabei nach Schätzungen jährlich mehrere 100 Millionen Euro an Einkommensteuer an den Fiskus. „Dabei verlieren Steuerbürger, die keine Steuererklärung abgeben, nach statistischen Erhebungen sogar jährlich einen durchschnittlichen Erstattungsbetrag von 900,00 EUR“, so Geschäftsführer und Mitgründer Tobias Gussmann von steuermachen.de. Bei Nichtabgabe der Einkommensteuererklärung drohen sogar Schätzungen und hohe Verspätungszuschläge, so der Gründer aus seiner Erfahrung als Fachanwalt für Steuerrecht.

steuermachen.de richtet sich daher an alle steuerpflichtigen Arbeitnehmer, Angestellten, Beamten, Rentner und Studenten, die eine schnelle, unkomplizierte, kostengünstige und professionelle Hilfe bei der Anfertigung ihrer Steuererklärung suchen. Dabei bietet der Steuerratgeber von steuermachen.de eine kostenlose und schnelle Möglichkeit der Informationsbeschaffung rund ums Thema Einkommensteuerrecht. „Denn professionelle Hilfe bei der Erstellung der Steuererklärung muss nicht immer teuer sein“, betont Gussmann.

Die Vorteile von steuermachen.de im Überblick:

- Keine Mitgliedschaft und kein Abo

- Das Angebot richtet sich an alle Steuerzahler (ausgenommen Freiberufler und Gewerbetreibende)

- Die Plattform vermittelt im Bedarf eine professionelle Beratung zu transparenten und günstigen Preisen

- Einfacher Online-Prozess

- Nach Einreichen der Dokumente erhalten Kunden i. d. R. nach 3 - 4 Tagen Ihre fertige Einkommensteuererklärung

„Durch diese Transparenz von Preisen sowie der schnellen Möglichkeit der Beauftragung der Leistung, wollen wir für den Kunden die üblicherweise vorliegenden Zugangshürden beseitigen“, sagt Geschäftsführer Gussmann.